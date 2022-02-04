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пятница, 04 февраля 2022 11:20

"Часто лезу, куда не просят" – жена Скичка указала на минусы, с которыми "дружит"
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Жена главы Черкасской ОГА Александра Скичка Елизавета Юрушева призналась в неидеальности перед подписчиками.

Бизнеследи перечислила свои минусы в Instagram, заверив подписчиков, что идеальных людей не существует.

"Я не умею говорить "нет". Могу взять на себя дополнительную работу, которая мне не нужна и точно будет обузой. Но я беру, а потом только думаю, зачем и почему не отказалась сразу", - пишет Юрушева.

Юрушева добавляет, что может "сама себя накрутить, сама в это поверить и потом сама с этим всем разобраться".

Бизнеследи Елизавета Юрушева указала на свои недостатки
Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva
Юрушева указала на свои недостатки
Юрушева позирует с мужем Александром Скичко и детьми – сыном Даниэлом и дочерью Натальей
Елизавета признает, что она неидеальна
Юрушева позирует с мужем Александром Скичко и детьми – сыном Даниэлом и дочерью Натальей

"А это очень энергозатратно. Скажем так – я своими накрутками могу довести саму себя до ужасного состояния. И потом сама по этому поводу очень злюсь", - говорит она.

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Женщина добавляет, что часто придумывает "кучу причин, по которым будет себя ругать и обвинять".

"Я часто лезу туда, куда меня не просят. Понятно, что я всегда хочу как лучше, но мое "лучше" вообще никому не нужно", – признается Лиза.

Юрушева показала снимки, на которых появилась в красном монокине. Позировала на одесском пляже.

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Дата
04
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