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четверг, 19 июля 2018 17:33

Бывший ангел Victoria's Secret засветила сексуальную фигуру в кружеве
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Рождественские фотосессии в брендов нижнего белья начинаются рано
Фото: Hunkemöller
Рождественские фотосессии в брендов нижнего белья начинаются рано
Рождественские фотосессии в брендов нижнего белья начинаются рано
Рождественские фотосессии в брендов нижнего белья начинаются рано
Рождественские фотосессии в брендов нижнего белья начинаются рано

Модель 33-летняя Даутцен Крус приняла участие в рождественской фотосессии для голландского бренда нижнего белья Hunkemöller. Свои потрясающие формы знаменитость продемонстрировала в черном кружевном комплекте и чулках.

В качестве декораций модель имела комнату в праздничных украшениях розовых оттенков.

Автор: Hunkemöller
  Рождественские фотосессии в брендов нижнего белья начинаются рано
Рождественские фотосессии в брендов нижнего белья начинаются рано

Пользователи отмечают, что Даутцен имеет отличную фигуру. Ее бывший ангел Victoria's Secret восстанавливала после рождения двух детей - 7-летнего Филлона Джоя и Майллены Маи, 3 года.

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"Когда я начинала карьеру, индустрия моды была более игривой и не была такой сосредоточенной на расчетах", - рассказала в одном из интервью Даутцен.

В модельное агентство Крус попала в 2003-м. Уже через два года ее признали моделью года на сайте Vogue.com. Тогда она начала сотрудничество с известным брендом нижнего белья Victoria's Secret. На подиум, как ангел, Крус выходила восемь раз. В 2014-м она разорвала контракт и начала работать с другими марками.

dailymail.co.uk
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