"Был бы рад найти здесь пару" - звезда "Лиги смеха" стал участником романтического реалити

Марк Куцевалов стал участником реалити "Пара на миллион". Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Стендап-комик и сценарист Марк Куцевалов, победивший в шоу "Лига смеха" в команде "Прозрачный гонщик", решил обрести любовь в новом реалити "Пара на миллион".

Еще в 2015 году зрители узнали о комике из Черноморска. Тогда он выступал в юмористическом шоу в составе команды "Сахара не надо". Год спустя он стал чемпионом "Лиги смеха" в команде "Прозрачный гонщик". В этом году юморист появится в проекте "Нового канала", ведущими которого стали Леся Никитюк и Роман Мищеряков.

Как отметил Куцевалов, он будет не только бороться за миллион, но и попытается построить романтические отношения.

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"Верю, что в таких проектах люди могут полюбить друг друга, и был бы рад найти здесь пару. Почему бы нет? Кроме того, участие в реалити – интересный опыт. Мне нравится огонек, который есть в подобных проектах, здесь очень много жизни" , – поделился комик.

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