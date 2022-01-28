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пятница, 28 января 2022 19:57

"Был бы рад найти здесь пару" - звезда "Лиги смеха" стал участником романтического реалити

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&quot;Был бы рад найти здесь пару&quot; - звезда &quot;Лиги смеха&quot; стал участником романтического реалити
Марк Куцевалов стал участником реалити "Пара на миллион". Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Стендап-комик и сценарист Марк Куцевалов, победивший в шоу "Лига смеха" в команде "Прозрачный гонщик", решил обрести любовь в новом реалити "Пара на миллион".

Еще в 2015 году зрители узнали о комике из Черноморска. Тогда он выступал в юмористическом шоу в составе команды "Сахара не надо". Год спустя он стал чемпионом "Лиги смеха" в команде "Прозрачный гонщик". В этом году юморист появится в проекте "Нового канала", ведущими которого стали Леся Никитюк и Роман Мищеряков.

Как отметил Куцевалов, он будет не только бороться за миллион, но и попытается построить романтические отношения.

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"Верю, что в таких проектах люди могут полюбить друг друга, и был бы рад найти здесь пару. Почему бы нет? Кроме того, участие в реалити – интересный опыт. Мне нравится огонек, который есть в подобных проектах, здесь очень много жизни" , – поделился комик.

Звезда шоу "Лига смеха" из харьковской команды "Инародный театр абсурда Воробушек" Александр Сердюк перешел на украинский язык. Рассказал, что ему очень приятно, что многие люди начали писать, что тоже хотят перейти на украинский и уже переходят.

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