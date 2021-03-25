"Лига смеха" высмеяла вакцинацию и ее "побочные эффекты"

На концертах "Лиги смеха" артисты смеются над тем, какие "побочки" могут быть после прививки ковид-вакциной

В программе "Лига смеха" производства "Квартал 95", которая выходит в эфир на канале 1+1, регулярно высмеивают вакцинацию и ее "побочные эффекты". В частности, в одном из номеров после прививки вакциной от коронавируса курица якобы превращается в совок.

"Я вакцину уколол, только есть одна побочка. - Что, запахи, обоняние не возвращается? - Запахи, обоняние все нормально. Мы курице подопытной вкололи, она вот в совок превратилась. - Подождите. Мы вам выделили два миллиона. Мы вас попросили сделать 40 миллионов вакцин. Нам надо прививать Украину! - Ты что, Украину в совок превратить хочешь?".

В другом скетче известный эпатажный предприниматель Гарик Корогодский сравнивает действие вакцины с наркотическим средством и говорит, что уже "трижды укололся". "Не хотите вакцину недорого? Надежная. Я третий раз укололся. 100 долларов грамм. Берите. Без "побочки". Не хотите? Хорошо, предложу Потапу - он никогда от вакцины не отказывался", - говорит персонаж Корогодского.

"Прямой репортаж из больницы" - так называется еще одна миниатюра. "Алло! Провакцинировались? И что? Ну это нормально. Нос увеличился на 10 сантиметров? Ну вы же знаете, чем больше нос, тем больше... А вы - женщина ??? Зайдите ко мне, голос подозрительный", - говорит персонаж-врач.

Еще один номер - о том, как в Буковеле нарушают карантин: "Как люди в Буковеле во время локдауна. Забыли, что в стране коронавирус - и куражимся!!!"

Как известно, президент Зеленский и его ближайшее окружение любят бывать на концертах "Квартала". В частности, с ним ходят на шоу и руководитель Офиса Андрей Ермак, и помощник Зеленского Сергей Шефир.

Ранее вокруг проекта "Лига смеха" вспыхнул скандал. Как сообщила BBC Украина, формат, созданный "95 кварталом" под руководством Владимира Зеленского, продали на российский телеканал СТС.

"Это франшиза, купленная в Украине. СТС очень давно купил права на несколько продуктов среди которых была и Лига Смеха", - сообщил в видеоролике к запуску шоу редактор российской компании "Международный союз КВН" Евгений Донских. В "Квартале" оправдывались тем, что якобы их форматы продает международный дистрибьютор.

В то же время в студии отказались сообщить, сколько заплатил СТС за права на шоу и когда именно заключили соглашение, отметив, что "условия продажи форматов, в том числе "Лиги Смеха", являюется коммерческой тайной и не могут разглашаться", - отмечалось в статье.

"Если очень грубо оценить, то мы говорим о сумме в пределах $10 000- $15 000 за эпизод. Ну и поскольку это продукт "Квартала 95" и шоу достаточно рейтинговое, то цена близка к высшему пределу", - заявил изданию руководитель отдела аналитики Информационного агентства ИА Медиа Ресурсы Менеджмент, главный редактор Content Report и Media Business Reports Артем Вакалюк. Владимир Зеленский до сих пор получает роялти за проекты "Квартала". За 2020 год Зеленский, согласно его декларации, получил выплаты роялти от "Квартала 95" на 1,05 млн грн и 3,31 млн грн.

Владимир Зеленский был неизменным ведущим проекта "Лига смеха" до избрания президентом Украины. Российский телеканал СТС - часть холдинга СТС Медиа, которым обладают российский госбанк ВТБ и медиагруппа "НМГ", за которой стоят структуры банка "Россия". Между тем в Украине зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса а также вновь зафиксирован антирекорд по смертности от болезни. За прошедшие сутки в Украине было выявлено 16 669 новых больных коронавирусом. Вчера болезнь унесла жизни 362 украинцев.