В проект "Квартала 95" примут участие команды из ДНР

Команды с ДНР и Украины будут соревноваться в проекте "Квартала 95". Фото: novynarnia.com

Участвовать в русской версии "Лиги смеха", проекта студии "Квартал 95", будут команды из отдельных районов Донецкой области, оккупированного Россией Крыма и материковой части Украины.

Соответствующая информация указана на сайте Международного союза КВН в Порядке выступления команд на кастинге "Лиги смеха".

Так, речь идет о командах "Дуэт имени нет" и "Все Пуteam" из Донецка. Кроме того, из Керчи и Симферополя в Москву поедут B. A. N. G и Ельвад Вагнер.

Также в фестивале примут участие команды из материковой Украины, в частности МУА, Сборная медиков и Сборная Одессы из одноименного города, "Падик 19" из Запорожья и "Подруга твоего парня" из Харькова.

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Список команд-участниц фестиваля будет пополняться.

Ранее стало известно, что российский канал "СТС" будет выпускать проект студии "Квартал 95" - "Лига смеха". В "Студии" Квартал 95 "не подтвердили и не опровергли продажу российскому каналу" СТС "франшизы на съемки" Лиги смеха ", отметив, что дистрибьюцией их продуктов занимается шведская компания" Eccho Rights ".