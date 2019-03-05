Разоблачили скрытую агитацию Зеленского

Автор: informator.news На концертах Лиги смеха были зафиксированы признаки агитации за кандидата в президенты Владимира Зеленского

На концертах Лиги смеха были зафиксированы признаки агитации за кандидата в президенты Владимира Зеленского. Об этом сообщили в общественной сети ОПОРА.

"Наши наблюдатели обратили внимание, что в январе 2019 года на концертах, организованных продюсерским центром Лига смеха, были зафиксированы признаки агитации, а именно транслировалось обращение Зеленского", - рассказал аналитик Александр Клюжев.

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По его словам, кандидат имеет право поддерживать концерты или другие развлекательные мероприятия, которые оплачиваются из избирательного фонда. Если это условие отсутствует, то на концертах не должно появляться предвыборной агитации.

"Если такая агитация осуществляется на мероприятиях, не связанных с кандидатом, это может быть признаком нарушения ограничений по финансированию кампании", - отметил аналитик.

Йон Ґнарр – телевизионный комик и бывший успешный мэр столицы Исландии – Рейкьявика верит в успех Зеленского на выборах президента.