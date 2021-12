Бритни Спирс – 40. Сенсационные факты и самые известные песни принцессы поп-музыки

2 декабря американская поп-исполнительница Бритни Спирс отмечает 40-летие. Звезда известна не только успешной музыкальной и кинокарьерой, но и скандальными поступками.

Каким был ее старт в шоу-бизнесе и почему обладательница "Грэмми" попадала в психбольницу, рассказывает Gazeta.ua.

Автор: Reuters 2 декабря американская поп-исполнительница Бритни Спирс отмечает 40-летие

Спирс родилась в семье учительницы и строителя. С детства мечтала стать знаменитой. В 8 лет переехала в Нью-Йорк из родного Кентвуда. Там прошла кастинг в шоу "Клуб Микки Мауса" на канале Disney и училась в актерской школе Professional Performing Arts School. Она снималась с Кристиной Агилерой, Райаном Гослингом, Джастином Тимберлейком и другими.

Карьеру певицы начала с исполнения партии сопрано в церковном хоре. Впоследствии пела в группе Innosense и участвовала в бродвейских постановках "Безжалостная" и "Чикаго". Благодаря этому, Спирс смогла накопить денег для записи и выпуска сольного альбома Baby One More Time. На тот момент ей было 16 лет.

Автор: instagram.com/britneyspears Звезда известна не только успешной музыкальной и кинокарьерой, но и скандальными проделками

Звезда чаще всего выбирала фильмы и рекламные кампании, где нужно было играть себя: "Известный Джет Джексон", "Сабрина - юная ведьма" и "Хор". Она отказалась от роли в сериале "Секс и город" и ленте "Спецназ – город ангелов".

Спирс известна и благотворительностью. В частности, в 2000 году она учредила благотворительный фонд, деятельность которого состоит в том, чтобы обеспечить талантливых подростков из малообеспеченных семей бесплатными уроками от хореографов и мастеров вокального исполнения. А после теракта в США в 2001 году певица пожертвовала $2 млн.

В начале 2007 года поп-звезда показала бритую наголо голову. Ее поступок стал одним из последствий эмоционального стресса. Спирс увезли в реабилитационную клинику на островах в Карибском море. В американских СМИ писали, что причиной тому стали нервные срывы, которые исполнительница пыталась побороть с помощью наркотиков. В результате – ее лишили родительских прав.

Автор: instagram.com/britneyspears Спирс чаще всего выбирала фильмы и рекламные кампании, где нужно было играть себя

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-жена Илона Маска в колготах посветила голым бюстом

С 2008 года опекуном певицы стал ее отец Джейми Спирс, контролировавший ее жизнь. В ноябре американский суд забрал у него такое право. Опека над взрослой женщиной длилась 13 лет.

А за личной жизнью Спирс постоянно следят папарацци. У нее были 4-летние отношения с певцом Джастином Тимберлейком. Впоследствии пара разошлась: западные таблоиды писали, что артистка изменила музыканту.

В 2004 году Спирс вышла замуж за друга детства Джейсона Александра. Впрочем, их брак длился всего 55 часов.

Чуть позже исполнительница стала женой рэпера Кевина Федерлайна, которому родила двоих сыновей. Но супруги тоже расторгли отношения.

Осенью 2016 года принцесса поп-музыки закрутила роман с бодибилдером Сэмом Асгари. Он сделал предложение любимой, но отец певицы был против этого брака. Поэтому Асгари решил подождать. В сентябре этого года он снова сделал предложение руки и сердца. И на этот раз ничто не помешало Спирс ответить согласием. Звезда поделилась радостным известием в Instagram с поклонниками.

Предлагаем прослушать самые известные синглы сегодняшней именинницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зои Кравиц отмечает 33-летие. Самые раскрепощенные фото дочери культового музыканта

Бритни Спирс - Baby One More Time

Бритни Спирс - Oops!...I Did It Again

Бритни Спирс - Gimme More

Американская поп-певица Бритни Спирс раскрывает детали свадьбы с фитнес-тренером 27-летним Сэмом Асгари. Западные таблоиды подозревают, что пара проведет свадебную церемонию на Гавайях.