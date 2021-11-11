Бритни Спирс показалась в пышном платье и рассекретила детали подготовки к свадьбе

Американская поп-певица 39-летняя Бритни Спирс раскрывает детали свадьбы с фитнес-тренером 27-летним Сэмом Асгари. Западные таблоиды подозревают, что пара проведет свадебную церемонию еще до начала декабря на Гавайях.

Артистка позировала в пышном платье на снимках, опубликованных в Instagram. Нежно-розовый наряд украшен многослойной юбкой, спущенными бретельками и прозрачным корсетным верхом. В подписи к фото звезда призналась, что уже готовится к свадьбе.

"Нет, это не мое свадебное платье. Донателла Версаче шьет мне платье, пока мы говорим", - заинтриговала Спирс.

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Фото: instagram.com/britneyspears

Танцор и фитнес-тренер Асгари познакомился со Спирс на съемках ее клипа к песне Slumber Party в 2016 году. Они вместе уже более пяти лет, но условия опекунства запрещали Бритни выходить замуж и иметь детей. Брак с Асгари станет третьим для Бритни.