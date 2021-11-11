 
Ексклюзивы
1/5
Наш Уголовный кодекс напоминает психопата – самое интересное в журнале "Країна"
Наш Уголовный кодекс напоминает психопата – самое интересное в журнале "Країна"
Просмотров: 261
"С нами был казак, которого искал черт": как в украинской глубинке снимали легендарный фильм "Пропала грамота"
"С нами был казак, которого искал черт": как в украинской глубинке снимали легендарный фильм "Пропала грамота"
Просмотров: 2619
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Просмотров: 1053
Искали в трех областях: схватили турка за убийство женщины в Ровно
Искали в трех областях: схватили турка за убийство женщины в Ровно
Просмотров: 1890
"Зеленые человечки" атакуют границы Европы. Минск и Москва организовали миграционный кризис
"Зеленые человечки" атакуют границы Европы. Минск и Москва организовали миграционный кризис
1 Просмотров: 4590
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Просмотров: 12042
Москва шантажирует Киев танками, а Евросоюз – газом: что о нас пишет мировая пресса
Москва шантажирует Киев танками, а Евросоюз – газом: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1062
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Просмотров: 3609
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
Просмотров: 819
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
Просмотров: 5661
Фото
Все фото
5
5
5
5
5
Бритни Спирс показалась в пышном платье и рассекретила детали подготовки к свадьбе
Бритни Спирс показалась в пышном платье и рассекретила детали подготовки к свадьбе
Актриса &quot;Крепостной&quot; в Египте, Полякова на Мальдивах: где звезды проводят отпуск осенью
Актриса "Крепостной" в Египте, Полякова на Мальдивах: где звезды проводят отпуск осенью
Уилл Смит пил галлюциногенный чай после разрыва с женой
Уилл Смит пил галлюциногенный чай после разрыва с женой
Львовский бизнесмен из США: объявили имя нового &quot;холостяка&quot;
Львовский бизнесмен из США: объявили имя нового "холостяка"
People показал самого сексуального мужчину планеты. И это не Капитан Америка
People показал самого сексуального мужчину планеты. И это не Капитан Америка
Видео
Все видео
Жена Войтенко "красиво поставила всех на место" после отказа выступать с мужем
Жена Войтенко "красиво поставила всех на место" после отказа выступать с мужем
Съемки на рассвете и участие финалистки "Мисс Украина": Vaha выпустил чувственный клип
Съемки на рассвете и участие финалистки "Мисс Украина": Vaha выпустил чувственный клип
Джей Ло и Бена Аффлека сфотографировали за трогательным прощанием в аэропорту
Джей Ло и Бена Аффлека сфотографировали за трогательным прощанием в аэропорту
Мать богатейшего человека мира появилась на публике в вышиванке от украинского дизайнера
Мать богатейшего человека мира появилась на публике в вышиванке от украинского дизайнера
Семейный вечер и бальный экзамен. Кто покинул "Танці із зірками" в шаге от четвертьфинала
Семейный вечер и бальный экзамен. Кто покинул "Танці із зірками" в шаге от четвертьфинала
Интервью
1/5
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 2205
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 1773
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9351
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 1062
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1179
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
09 ноября 2021
Просмотров: 918
Задовбали
– Задовбали вже! – каже мені й одночасно кудись у космос перукарка Люба. Цікавлюся, що сталося. Чую: "Та цей клятий ковід…" ...
четверг, 11 ноября 2021 12:32

Бритни Спирс показалась в пышном платье и рассекретила детали подготовки к свадьбе
5

  Комментировать

Американская поп-певица 39-летняя Бритни Спирс раскрывает детали свадьбы с фитнес-тренером 27-летним Сэмом Асгари. Западные таблоиды подозревают, что пара проведет свадебную церемонию еще до начала декабря на Гавайях.

Артистка позировала в пышном платье на снимках, опубликованных в Instagram. Нежно-розовый наряд украшен многослойной юбкой, спущенными бретельками и прозрачным корсетным верхом. В подписи к фото звезда призналась, что уже готовится к свадьбе.

"Нет, это не мое свадебное платье. Донателла Версаче шьет мне платье, пока мы говорим", - заинтриговала Спирс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за ревности и карантина: звездные пары, расторгнувшие помолвку

Американская поп-певица Бритни Спирс готовится к свадьбе с Сэмом Асгари
Фото: instagram.com/britneyspears
Американская поп-певица Бритни Спирс готовится к свадьбе с Сэмом Асгари
Американская поп-певица Бритни Спирс готовится к свадьбе с Сэмом Асгари
Американская поп-певица Бритни Спирс готовится к свадьбе с Сэмом Асгари
Американская поп-певица Бритни Спирс готовится к свадьбе с Сэмом Асгари

Танцор и фитнес-тренер Асгари познакомился со Спирс на съемках ее клипа к песне Slumber Party в 2016 году. Они вместе уже более пяти лет, но условия опекунства запрещали Бритни выходить замуж и иметь детей.

Брак с Асгари станет третьим для Бритни.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бритни Спирс показалась в пышном платье и рассекретила детали подготовки к свадьбе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
ноября

Загорелся фуникулер с пассажирами

Самое читаемое
Тесты не делать. Медиков - вешать: семейный врач в Николаеве кричала, что коронавируса нет
Тесты не делать. Медиков - вешать: семейный врач в Николаеве кричала, что коронавируса нет
 1 Просмотров: 20529
Мигранты прорвались через границу с Польшей - СМИ
Мигранты прорвались через границу с Польшей - СМИ Просмотров: 12654
Вспомнил о жене и просился за решетку: главный палач &quot;Изоляции&quot; разговорился в суде
Вспомнил о жене и просился за решетку: главный палач "Изоляции" разговорился в суде 1 Просмотров: 12285
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
5
 Просмотров: 12042
ЕС готовит срочные санкции против Лукашенко и его сыновей
ЕС готовит срочные санкции против Лукашенко и его сыновей Просмотров: 7425
Знаменитости
"Что она сделала для украинской культуры?" – Бобул захейтил солистку GO_A
"Что она сделала для украинской культуры?" – Бобул захейтил солистку GO_A Просмотров: 171
Актриса "Квартала" припомнила, как выпала из автомобиля
Актриса "Квартала" припомнила, как выпала из автомобиля Просмотров: 18
Жена Войтенко "красиво поставила всех на место" после отказа выступать с мужем
Жена Войтенко "красиво поставила всех на место" после отказа выступать с мужем
 Просмотров: 1017
Жестокое избиение композитора группы "Kazka": в Киеве задержали нападавшего
Жестокое избиение композитора группы "Kazka": в Киеве задержали нападавшего Просмотров: 846
"Я всего лишь женщина, которая кое-что поняла о жизни" - Полякова выпустила книгу
"Я всего лишь женщина, которая кое-что поняла о жизни" - Полякова выпустила книгу Просмотров: 162
Больше всего комментируют
22
Рейтинг "Слуги народа" продолжает падение - опрос
9
Ни при каких обстоятельствах не буду шутить жестко о Зеленском - пародист "Квартала"
8
"Я не понимаю, что происходит" - украинский Олимпийский чемпион не считает Россию агрессором
4
Ярош обратился к добровольцам
3
Данилов посоветовал немецким социал-демократам взять домой по пять беженцев
Голосов: 43825
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть