Бритни Спирс показала кольцо и объявила о помолвке

Американская певица 39-летняя Бритни Спирс объявила о помолвке с фитнес-тренером 27-летним Сэмом Асгари.

Артистка продемонстрировала кольцо в Instagram. Пара сможет обручиться благодаря решению отца певицы 69-летнего Джейми Спирса прекратить опекунство над дочерью.

"Я не могу в это поверить", - написала Спирс.

Танцор и фитнес-тренер Асгари познакомился с певицей на съемках ее клипа к песне Slumber Party в 2016 году. Они вместе уже более пяти лет, но условия опекунства запрещали Бритни выходить замуж и иметь детей.

Фото: instagram.com/samasghari

Американская модель, актриса и светская львица 40-летняя Пэрис Хилтон, которая годами поддерживала певицу в решении избавиться от родительской опеки, уже поздравила подругу с помолвкой.

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В феврале Хилтон также объявила, что выходит замуж. Ее избранник - бизнесмен Картер Реум. Знаменитость опубликовала трогательное видео с празднования своего дня рождения, во время которого ей сделали предложение. Жених подарил Пэрис кольцо с крупным бриллиантом от Жана Дуссе, правнука Луи Картье.