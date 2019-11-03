Британская группа Freak Power впервые выступит в Киеве

1 декабря в столичном клубе Caribbean Club выступит британская группа Freak Power. Музыканты второй год отмечающая возвращение на сцену мировым турне и альбомом United State.
Пик активности проекта пришелся на разгар эйсид-хауса в 1990-е. Музыканты смешивали фанк с электроникой - так получилась музыка для ночных клубов, но с мощной духовой секцией. Во главе группы - фронтмен и тромбонист Эшли Слейтер.
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В 1993 году сингл Turn On, Tune In, Cop Out стал хитом, позднее оказавшимся в рекламном ролике джинсов Levi's.
Второй хит Freak Power - композиция Song #6 стала саундтреком к фильму Code 46 в 2004-м. В 2018 году вышел "United State" и вернул внимание к проекту.
Сейчас стоимость пластинок Freak Power растет - переизданий не предвидится, и несмотря на немалые тиражи, достать LP или сингл в хорошем состоянии - большая удача для меломана.
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