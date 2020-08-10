Бразильская модель засветила соблазнительные формы в купальнике: горячие кадры

Бразильская модель 39-летняя Алессандра Амбросио порадовала поклонников новым фото, на котором сексуально позирует в нежно-салатовом купальнике в в бассейне.

Волосы модели распущены, на лице макияж в естественных тонах, на запястье один золотой браслет.

"В бассейне ... целый день", - подписала Алессандра Амбросио снимок в Instagram.

Автор: instagram.com/alessandraambrosio Бразильская модель 39-летняя Алессандра Амбросио радует поклонников горячими фото в бикини

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Без трусов и с декольте до пупка: бывший "ангел" VS засветила прелести на вечеринке

Пляжные снимки Алессандра Амбросио обожает. Всегда фотографируется в купальниках, когда нежится у бассейна или ходит на пляж. Карантин выдался для нее тяжелым. Потому что не могла отправиться в отпуск к морю, ведь летом обычно очень много путешествует.

Фото: instagram.com/alessandraambrosio

Ранее Алессандра Амбросио поделилась с поклонниками архивными обнаженными снимками. Сделала это в память о фотографа Питера Берда. На одной из фотографий показано рабочий процесс с ним. Накануне художник умер в возрасте 82 лет.