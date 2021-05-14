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пятница, 14 мая 2021 13:52

Борщ не украинский - Макаревич удивил заявой

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Борщ не украинский - Макаревич удивил заявой
Макаревич выразил сомнение, что борщ - украинское блюдо. Фото: РИА Новости

О том, что борщ не является исторически украинским блюдом, потому что появился гораздо раньше, чем Украина, заявил певец Андрей Макаревич, который сейчас гастролирует по Западной Украине.

Об этом российский музыкант рассказал в интервью "Фактам".

В частности, Макаревич, сказал, что борщ делают и в России и везде он разный.

"Я думаю, что борщ - это очень древняя блюдо. Его делают и в Сибири, и в Краснодарском крае, и в Украине, и в Беларуси. Он везде немного разный и чем отличается. Кто его делает из свинины, кто-то из баранины, белых грибов или вегетарианский ", - пояснил он.

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Чтобы аргументировать свою позицию, артист ответил вопросом: "Как вы думаете, когда Русь называлась Киевской, но при этом была Русью, борщ уже был?"

Макаревич решил сравнить украинский борщ с польской водкой.

"Это как говорят, что поляки придумали водку, но это не они сделали. Понимаете? Разве это главное?" - сказал он.

Также артист признал, что хорошо, когда страну узнают по блюду, но кричать о первенстве совсем не нужно.

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"Ну первые, а если другие? Кто это считал и это меняет? Ведь это не спорт и не забег на длинную дистанцию. Тысячу лет это было в Украине, но тогда ее еще не было. Мы жили вообще в других условиях, а борщ был ", - сказал он.

Украинцы в Сибири являются второй по численности этнической группой, которая сформировалась в результате принудительного переселения. Первых украинцев переселили в ссылку в Сибирь еще в XVII веке. Наиболее массовую депортацию провели во времена СССР в 1947 году.

На Кубани украинцы до 30-х годов прошлого века были национальным большинством. Все изменилось после репрессивной политики советской власти.

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