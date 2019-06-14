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пятница, 14 июня 2019 14:37

"Больше не будет операций" - Карди Би пожаловалась на осложнения после пластики

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&quot;Больше не будет операций&quot; - Карди Би пожаловалась на осложнения после пластики
Карди Би пообещала больше не делать пластики. Фото: из открытых источников

Американская реперша Карди Би объяснила, почему отменила несколько концертов. По ее словам, у нее возникли осложнения после пластических операций.

Артистка призналась, что страдает от отеков ног и вздутия живота, пишет The Daily Mail.

"Я больше не буду делать операций", - пообещала Карди Би.

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"Посмотрите, как опекают мои ноги во время каждого авиаперелета, а мой живот раздувается еще больше, - рассказала реперша. - Ненавижу отменять концерты, потому что люблю деньги. Я деньгозависимая и мне платят много денег за концерты. Теряю миллионы долларов с этими концертами, но здоровье не купишь, поэтому я должна это делать", - говорит Би.

Австралийка Сара Хайд удалила силиконовые имплантаты из-за проблем со здоровьем. Через 5 лет после увеличения груди у девушки развилась пищевая непереносимость.

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Дата
14
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