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пятница, 02 июля 2021 15:39

Бисексуальная экс-жена Джонни Деппа неожиданно стала матерью
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Американская актриса 35-летняя Эмбер Херд сообщила, что этой весной впервые стала матерью.

Девочку по имени Уна Пейдж Херд родила суррогатная мать. Первое фото с младенцем актриса выложила в Instagram.

"Моя дочь родилась 8 апреля 2021 года", - написала она.

Герд сообщила друзьям, что не сможет выносить ребенка самостоятельно.
Фото: instagram.com/amberheard
Девочку назвали Уна Пейдж Херд
Девочку родила суррогатная мать
Актриса состоит в отношениях с кинооператором 38-летней Бьянкой Бути
35-летняя Эмбер Херд в Instagram сообщила, что этой весной впервые стала матерью

Ранее Херд сообщила друзьям, что не сможет выносить ребенка самостоятельно. С января 2020-го актриса состоит в отношениях с кинооператором 38-летней Бьянкой Бути.

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Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в 2015-м. Брак длился 15 месяцев, инициатором развода стала Эмбер. Подробностями личной жизни поделилась с британским таблоидом The Sun. Деппа назвали "человеком, который бил жену". Актер подал в суд за клевету, но проиграл.

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