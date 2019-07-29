Потушила сигарету на щеке и ранила осколком: на Джонни Деппа напала экс-жена

Фото: etonline.com

Голливудский актер Джонни Депп пострадал от нападения экс-жены актрисы Эмбер Херд.

Актер предоставил одному австралийскому суду снимки, где он предстает травмированным после нападения бывшей возлюбленной 4 года назад.

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На снимке Депп лежит на больничных носилках в солнцезащитных очках. У знаменитости перевязан палец, а на щеке большой ожог.

По словам Джонни, бывшая жена затушила о его лицо сигарету и бросила в него бутылку, которая ранила палец. Это произошло во время драки супругов в марте 2015-го в Австралии.

Депп говорит, что Херд напала на него после того, как они начали обсуждать брачный контракт. Из-за этого актриса разозлилась, запустила в мужчину бутылку и затушила сигарету об его щеку.

Адвокаты Херд заявляют, что фотография и обвинения абсурдны, оскорбительны и категорически не соответствуют действительности.

3 февраля 2015-го Депп и Херд поженились, но уже 22 мая следующего года Эмбер подала на развод. Суд Лос-Анджелеса дал согласие на развод знаменитой голливудской пары. Причиной развода стало так называемое домашнее насилие над Херд. Несколько лет экс-пара судится по этому поводу. Депп сумел отстоять свои права и получить первую победу в деле - $50 млн.

По решению суда, артист рассчитывает получить от экс-жены возмещения морального ущерба.

Недавно адвокаты Джонни Деппа вызвали в суд инженера Илона Маска. Он должен дать показания об избиении экс-жены Деппа актрисы Эмбер Херд в мае 2016-го.