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Потушила сигарету на щеке и ранила осколком: на Джонни Деппа напала экс-жена
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Джонни Депп пострадал от экс-жены Эмбер Херд
Фото: etonline.com
Эмбер Херд выплатит Джонни Деппу млн за моральный ущерб
Эмбер Херд выплатит Джонни Деппу млн за моральный ущерб
Эмбер Херд выплатит Джонни Деппу млн за моральный ущерб
Эмбер Херд выплатит Джонни Деппу млн за моральный ущерб

Голливудский актер Джонни Депп пострадал от нападения экс-жены актрисы Эмбер Херд.

Актер предоставил одному австралийскому суду снимки, где он предстает травмированным после нападения бывшей возлюбленной 4 года назад.

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На снимке Депп лежит на больничных носилках в солнцезащитных очках. У знаменитости перевязан палец, а на щеке большой ожог.

По словам Джонни, бывшая жена затушила о его лицо сигарету и бросила в него бутылку, которая ранила палец. Это произошло во время драки супругов в марте 2015-го в Австралии.

Депп говорит, что Херд напала на него после того, как они начали обсуждать брачный контракт. Из-за этого актриса разозлилась, запустила в мужчину бутылку и затушила сигарету об его щеку.

Адвокаты Херд заявляют, что фотография и обвинения абсурдны, оскорбительны и категорически не соответствуют действительности.

3 февраля 2015-го Депп и Херд поженились, но уже 22 мая следующего года Эмбер подала на развод. Суд Лос-Анджелеса дал согласие на развод знаменитой голливудской пары. Причиной развода стало так называемое домашнее насилие над Херд. Несколько лет экс-пара судится по этому поводу. Депп сумел отстоять свои права и получить первую победу в деле - $50 млн.

По решению суда, артист рассчитывает получить от экс-жены возмещения морального ущерба.

Недавно адвокаты Джонни Деппа вызвали в суд инженера Илона Маска. Он должен дать показания об избиении экс-жены Деппа актрисы Эмбер Херд в мае 2016-го.

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