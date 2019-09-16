Без белья и с глубоким декольте: Наоми Кэмпбелл поразила сеть "обнаженным" платьем

Фото: tsn.ua

Британская супермодель 49-летняя Наоми Кэмпбелл ошеломила нарядом на светском мероприятии.

Звезда посетила собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party.

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Для выхода Наоми выбрала черное полупрозрачное платье с глубоким декольте до середины талии от французского дизайнера Тьери Мюглера. Под платье Кэмпбелл забыла надеть нижнее белье.

Позже Кэмпбелл поменяла образ. На подиум супермодель вышла в необычном наряде красного цвета, который едва прикрывал грудь звезды. Во время дефиле Наоми была вынуждена придерживать ткань руками, чтобы не засветить обнаженную грудь.

Супермодели Наоми Кэмпбелл, Белла Хадид, певица Бет Дитто, диджей Diplo, футболист Оделл Бекхэм и австралийский актер Джейкоб Элорди снялись в рекламной кампании бренда белья Calvin Klein.