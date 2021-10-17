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воскресенье, 17 октября 2021 14:07

Бельгийский певец Stromae показал клип снятый в Киеве

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Бельгийский певец Stromae показал клип снятый в Киеве
Бельгийский певец Stromae вернулся. Фото: Скриншот с видео

Бельгийский исполнитель Stromae выпустил первую за последние три года песню.

Клип на трек Santé сняли в Киеве. Об этом сообщает Вig Кyiv.

Съемки видео артист доверил украинской продакшн-компании Shelter.

Режиссер Ярослав Моравец хотел показать ежедневную работу людей, которые несмотря на трудности получают от нее удовольствие и наслаждаются жизнью. В клипе работники устроили вечеринки на работе, танцуя по подсказкам от Stromae.

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"Мы хотели рассказать истории обычных людей, которые ежедневно много работают, чтобы сделать нашу жизнь комфортнее. В клипе мы показали людей из разных сфер и частей света: оператора колл-центра где-то в Африке, работников ресторана на Ближнем Востоке, рыболова из Восточной Европы" - поделилась продюсер Даша Дерягина.

Временное исчезновение Stromae (настоящее имя - Поль Ван Авери) связывают с его увлечением модой. Попробовав себя в качестве дизайнера одежды, певец вернулся к музыке.

Песня Santé появилась на Youtube 15 октября и собрала уже более 3,5 млн прослушиваний.

Британская группа Royal Blood представил клип на песню Limbo, который сняли в Киеве. Съемками занималась продакшн-компания Bullion Productions.

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Дата
17
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