Бельгийский певец Stromae показал клип снятый в Киеве

Бельгийский исполнитель Stromae выпустил первую за последние три года песню.
Клип на трек Santé сняли в Киеве. Об этом сообщает Вig Кyiv.
Съемки видео артист доверил украинской продакшн-компании Shelter.
Режиссер Ярослав Моравец хотел показать ежедневную работу людей, которые несмотря на трудности получают от нее удовольствие и наслаждаются жизнью. В клипе работники устроили вечеринки на работе, танцуя по подсказкам от Stromae.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снятый в Киеве клип признали одним из лучших в мире
"Мы хотели рассказать истории обычных людей, которые ежедневно много работают, чтобы сделать нашу жизнь комфортнее. В клипе мы показали людей из разных сфер и частей света: оператора колл-центра где-то в Африке, работников ресторана на Ближнем Востоке, рыболова из Восточной Европы" - поделилась продюсер Даша Дерягина.
Временное исчезновение Stromae (настоящее имя - Поль Ван Авери) связывают с его увлечением модой. Попробовав себя в качестве дизайнера одежды, певец вернулся к музыке.
Песня Santé появилась на Youtube 15 октября и собрала уже более 3,5 млн прослушиваний.
Британская группа Royal Blood представил клип на песню Limbo, который сняли в Киеве. Съемками занималась продакшн-компания Bullion Productions.
Комментарии