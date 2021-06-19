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суббота, 19 июня 2021 09:06

Балетный батл: премьеры балета будут меряться мастерством в двух легендарных спектаклях
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Артисты балета открыли дверь в свой репетиционный зал
Фото: предоставила Екатерина Кухар
Артисты балета открыли дверь в свой репетиционный зал
Артисты балета открыли дверь в свой репетиционный зал
Артисты балета открыли дверь в свой репетиционный зал
Артисты балета открыли дверь в свой репетиционный зал

21 июня, в выходной понедельник, в Октябрьском дворце пройдут два великолепных балета - "Лебединое озеро" и "Белоснежка и семь гномов".

Особый статус спектаклю "Лебединое озеро", который состоится в 19.00, придаст участие в балете примы-балерины Екатерины Кухар в образе белого лебедя. А в 16:00 зарядиться позитивными эмоциями можно будет на спектакле "Белоснежка и семь гномов". Партию принца танцует премьер балета Национальной оперы Украины Станислав Ольшанский в паре с Анной Стояновой, которая в этой партии очаровала требовательных французов.

На репетиции артистов к спектаклям можно было увидеть мужской батл премьеров балета Александра Стоянова и Станислава Ольшанского, а также как Екатерина КУхар репетирует с Анной Стояновой сцену смерти в "Билоснеке и семь гномов".

"Несмотря на то, что у нас с Катей сложные отношения, я обратилась к ней за помощью, - говорит Анна Стоянова, - Катя не просто владеет балетной техникой, она одна из немногих балерин, которые обладают актерским драматическим талантом. И она мне очень помогла в подготовке партии, рассказала, на что нужно обратить внимание во время сцены смерти, во время дуэтного танца".

"Я люблю умирать на сцене, - откровенничает Екатерина Кухар, - мне не страшно переживать драму Кармен, Жизель, Мавки, Джульетты. Наоборот интересно каждый раз проживать жизнь героя, на сцене я могу себе позволить то, что никогда не сделаю в жизни: не выпью яд, как Джульетта, не лишу себя жизни кинжалом, как Шехеразада. Сцена смерти – это не только балетная техника, но и актерская игра, тут тоже есть свои нюансы, которыми я и делилась с Анечкой. Несмотря на свой юный возраст, она очень требовательна к себе. Хорошо, что она стремиться к идеалу, значит у нее большое сценическое будущее, ведь настоящие артисты балета – вечные ученики".

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"У Ани и Кати присутствует небольшая женская ревность за мое внимание, - признает Александр Стоянов, - но когда они вдвоем, у них полная творческая дружба и понимание. Я рад, что Катя поддерживает Аню, передает ей свои знания. Тем более, что мы все делаем для общего блага. 21 июня балет "Белоснежка" – благотворительный – все вырученные средства от продажи билетов будут направлены на реконструкцию сцены Октябрьского дворца. Первый благотворительный спектакль танцевали мы с Катей, теперь очередь других артистов. Неизменно поддерживает оба благотворительных спектакля солистка Национальной оперы Украины Катерина Диденко, мы ее между собой называем "немецкая машина", потому что она у нас одна из самых техничных балерин и выносливых, а немецкая, потому что получала образование в Штутгарте в John Cranko-Schule".

21 июня в Октябрьском дворце зрители смогут насладиться не только искусством балета, но и живописью художницы Алины Бабенко, которая вдохновляясь балетным искусством, написала коллекцию картин "Диалог". Часть полотен будет представлена в день спектаклей.

Автор: Валерия Радзиевская
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Дата
19
июня

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