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четверг, 20 июня 2019 14:16

Аппетитная Эшли Грэм засветила ножки в соблазнительной съемке
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Эшли Грэм снялась для обложки глянца Allure
Фото: @allure
Эшли Грэм снялась для обложки глянца Allure
Эшли Грэм снялась для обложки глянца Allure
Эшли Грэм снялась для обложки глянца Allure
Эшли Грэм снялась для обложки глянца Allure

Американская пышнотелая модель Эшли Грэм снялась в соблазнительной фотосессии для журнала Allure.

Снимки разместили на официальном сайте глянца и в Instagram.

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Эшли позировала в разноцветном свитере и черных трусах с высокой талией. Волосы Грэм были влажными, на лице яркий макияж с акцентом на глаза.

Пользователи сети засыпали знаменитость комплиментами:
"Твои фото это вдохновение", "нереально шикарная", "ты - любовь", "невероятный макияж", "круто выглядишь".

Plus-size модель Эшли Грэм украсила собой обложку британского Harper's Bazaar и позировала с куриной ножкой в руках.

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