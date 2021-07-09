Ансамбль ВСУ бойкотирует рейтинговое телешоу из-за Меладзе

Солисты ансамбля песни и танца ВСУ отказались от участия в развлекательном телешоу "Поют все" на канале "Украина" из-за участия в проекте российского артиста Валерия Меладзе.

Учасники ансамбля не хотят быть причастными к "московитскому действу", заявил заслуженный артист Украины Алексей Шпортько в Facebook. Хватило двух съемок, на которых Меладзе не было.

"После появления в проекте господина Меладзе, который не знает, чей Крым, мы отказываемся от участия. Считаем недопустимым и аморальным приглашать в Украину предателей и поклонников кровавого российского рубля. Скажете, мы остались без пиара и без эфиров на рейтинговом канале? Да, но остались с чистой совестью, а это намного дороже всяких эфиров", - написал он.

Больно, что таких людей во время войны с РФ пускают на украинскую территорию, подчеркнул Шпортько.

Автор: facebook.com/alexey.shportko

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Гражданская сеть "Опора" отказалась от участия в Atlas Weekend из-за выступление на нем Меладзе. А украинская Хельсинская группа по правам человека заявила, что Меладзе в этом году развлекал на вечеринке семью самопровозглашённого президента Беларуси, диктатора Александра Лукашенко.