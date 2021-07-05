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понедельник, 05 июля 2021 12:13

Меладзе и Atlas Weekend: бойкот фестиваля распространяется

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Меладзе и Atlas Weekend: бойкот фестиваля распространяется
Выступление Меладзе в Киеве фестиваль анонсирует на 8 июля. Фотоколлаж: @Ugspl

Еще одна общественная организация объявила бойкот фестивалю Atlas Weekend, который анонсирует выступление российского артиста Валерия Меладзе.

Украинский Хельсинский союз по правам человека заявил, что Меладзе в этом году развлекал на вечеринке семью самопровозглашённого президента Беларуси, диктатора Александра Лукашенко.

"Мы считаем неприемлемым, когда не обращают внимание или умышленно привлекают артистов, выступающих на частных концертах для семей и приспешников диктаторов.

Также обращаем внимание, что при подаче нами анкеты на участие в конкурсе для отбора в проект "Містечко ГО" в рамках Atlas Weekend организаторы среди условий участия отметили, что участник должен исповедовать ценности современного украинского общества. Поэтому остаемся верными этим ценностям и отказываемся участвовать в Городке общественных организаций", - заявила организация.

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УХСПЧ опубликовала фото Меладзе на фоне окровавленного лица Лукашенко.

Ранее Гражданская сеть "Опора" отказалась от участия в Atlas Weekend из-за выступление на нем Меладзе.

В Беларуси, где действует диктаторский режим Лукашенко, убили не менее 15 протестующих. По политическим мотивам в тюрьмах минимум 449 заключенных. Через систему репрессий прошли более 40 тыс.

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