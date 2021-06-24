Фестивалю Atlas Weekend объявили бойкот

Выступление Меладзе анонсируют на 8 июля.

Фестивалю Atlas Weekend, который запланирован на 5-11 июля, объявили бойкот. Об этом сообщила Гражданская сеть "Опора".

Общественная организация заявила, что на этот раз не будет участвовать в локации городок ГО. Причина - участие в фестивале российского певца Валерия Меладзе, который развлекал самопровозглашенного президента Беларуси, диктатора Александра Лукашенко.

"Мы не можем себе позволить быть рядом с человеком, который развлекает и веселит на частных концертах семью и соратников самопровозглашенного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, в то время, как режим уничтожает зачатки гражданского общества, сотнями бросает людей в тюрьмы, занимается авиационным терроризмом, закрывает последние независимые СМИ в Беларуси.

Нашей палатки не будет в этом году на Atlas Weekend", - сообщила "Опора".

В организации заявили, что поддерживают народ Беларуси в его стремлении к свободным и честным выборам и надеются на демократическое развитие Республики Беларусь.

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25-27 июня в Киеве и Одессе запланированы концерты гражданина Российской Федерации Василия Вакуленко, известного под сценическим именем "Баста". Тот давал концерты в оккупированном Россией Крыму. СБУ обратилась в Министерство культуры и информационной политики включить "Басту" в список лиц, угрожающих национальной безопасности.