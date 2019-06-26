Ани Лорак удивила сексуальным образом без нижнего белья

Ани Лорак показала новый сексуальный образ со съемок клипа на песню "Я в любви".
В кадре артистка позирует в бежевом длинном платье с глубоким декольте, что обнажает ее сочный бюст. Волосы исполнительницы распущенные, она улыбается. На снимке обращает на себя внимание интересная деталь - под одеждой певицы, очевидно, нет нижнего белья. Ведь тонкая ткань платья пикантно подчеркивает все изгибы Лорак.
Фото она опубликовала в Instagram.
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Певица Ани Лорак подтвердила слухи о романе с саунд-продюсером Егором Глебом. Слухи об отношениях активно обсуждали, потому что разница в их возрасте составляет 14 лет.
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