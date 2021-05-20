Все на съемочной площадке, кроме Анджелины, находились в защитных костюмах. Фото: instagram.com/natgeo

Американская актриса Анджелина Джоли снялась с роем пчел для National Geographic.

Таким образом звезда хотела привлечь внимание к проблеме их исчезновения, сообщает NG.

Съемка длилась 18 минут, во время которых Анджелине пришлось не двигаться.

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Организаторы отметили, что все прошло без всякого укуса.

На площадке все находились в защитных масках. Тело актрисы помазали специальными феромонами для того, чтобы пчелы ползли в правильном направлении.

По данным National Geographic, в последнее время количество пчел на планете начала очень быстро исчезать. Это может привести к голоду всего человечества.

Кроме этого, Анджелина Джоли поддержала организацию ЮНЕСКО, к 2025 году планирует увеличить популяцию пчел на 125 млн.

Вышел дублированный украинским трейлер триллера "Те, кто желают мне смерти". Главную роль исполнила Анджелина Джоли.