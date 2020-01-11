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суббота, 11 января 2020 15:15

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы - СМИ

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Анастасию Заворотнюк выписали из больницы - СМИ
Смысла в лечении Заворотнюк нет. Фото: Politeka

Анастасию Заворотнюк выписали из реабилитационного центра. Сейчас она дома.

Такое заявление сделали росЗМИ, хотя семья артистки Анастасии Заворотнюк хранит молчание.

"Врачи отправили домой больную актрису, так как не видят смысла в лечении. Она обречена", - утверждает новостной портал.

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Также предполагают, что Заворотнюк ждет экспериментальное лечение в США.

Анастасия Заворотнюк, проходит реабилитацию в одной из клиник Подмосковья после операции по удалению глиобластомы - злокачественной опухоли головного мозга, которую ей провели в сентябре. Пока родные актрисы пытаются всеми силами скрыть болезнь. В СМИ появилась информация, что семья переживает серьезные материальные трудности.

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