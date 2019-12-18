Дочь Заворотнюк неожиданно продает магазин одежды

garderobus Рак у Заворотнюк: за финансовых трудностей дочь актрисы продает собственный магазин одежды

Анастасия Заворотнюк, проходит реабилитацию в одной из клиник Подмосковья после операции по удалению глиобластомы - злокачественной опухоли головного мозга, которую ей провели в сентябре. Пока родные актрисы пытаются всеми силами скрыть болезнь. В СМИ появилась информация, что семья переживает серьезные материальные трудности.

Анна Заворотнюк, 23-летняя дочка "моей прекрасной няни", закрывает магазин одежды в Москве, который открыла всего четыре месяца назад, пишет rbc.

Отметим, что именно после открытия шоурума начали распространяться слухи о том, что в российской актрисы проблемы со здоровьем. Дело в том, что звездная мама не пришла на важное мероприятие, когда ее дочь презентовала собственную линию одежды. Позже выяснилось, что актриса была на лечении в Германии.

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Несмотря на отсутствие актрисы на презентации, она написала тогда в соцсетях, что очень гордится дочерью. А ее первая коллекция "разлетелась на ура". И вот теперь, несмотря на волну, хотя и печальной, но все же популярности, стало известно, что бизнес-проект Заворотнюк-младшей провалился.

Родные больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк отрицают, что ее парализовало. Она сейчас находится в реабилитационном учреждении в инвалидной коляске.