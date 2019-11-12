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вторник, 12 ноября 2019 08:22

Анастасия Заворотнюк может прожить до пяти лет

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Анастасия Заворотнюк может прожить до пяти лет
У Заворотнюк другой диагноз. Фото: politeka.net

Если у Анастасии Заворотнюк вторичная глиобластома, она сможет прожить до пяти лет.

Об этом заявил хирург-онколог на условиях анонимности, сообщили в Обозреватель со ссылкой на российское издание.

По словам врача, вторичная глиобластома менее опасна, встречается реже и преимущественно в 45-50 лет. При успешном лечении люди живут от полутора лет.

"Если опухоль имеет благоприятный генетический маркер, то продолжительность жизни возрастает до пяти лет. Такое в моей практике случалось в 5% случаев", - добавил онколог.

Также врач отметил, что слышал от коллег - Анастасии смогли удалить опухоль, не задев здоровые ткани. Теперь ей показан курс генной терапии. Хорошим знаком является то, что по сообщению семьи Заворотнюк, она не находилась в коме. Также не было изменений в сознании, паралича, потери памяти.

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Семья онкобольной Анастасии Заворотнюк иронично ответила на заявление Андрея Разина продюсера группы "Ласковый май". На днях тот рассказывал, что Анастасии стало лучше.

Однако, по словам родных Заворотнюк, актриса даже не была знакома с Разиным, сообщили в Обозреватель со ссылкой на страницу "Поддержка Заворотнюк" в Instagram.

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12
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