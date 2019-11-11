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понедельник, 11 ноября 2019 08:29

Семья онкобольной Заворотнюк обратилась к фанам с новой информацией

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Семья онкобольной Заворотнюк обратилась к фанам с новой информацией
Заворотнюк не знала Разина. Фото: eg.ru

Семья онкобольной Анастасии Заворотнюк иронично ответила на заявление Андрея Разина продюсера группы "Ласковый май". На днях тот рассказывал, что Анастасии стало лучше.

Однако, по словам родных Заворотнюк, актриса даже не была знакома с Разиным, сообщили в Обозреватель со ссылкой на страницу "Поддержка Заворотнюк" в Instagram.

"Мы очень благодарны Андрею Разину за его заботу о здоровье Анастасии, а также за то, что он наконец начал сообщать в прессу положительные" новости "вместо страшных прогнозов и страшных" подробностей. Правда, ранее Андрей Александрович сообщал, что он вхож непосредственно в семью, теперь же он ссылается на какое-то осведомленный источник. А мы все это время читаем эти заявления с легким удивлением. Но, как бы там ни было, мы присоединяемся к его пожеланиям Насти скорейшего выздоровления, надеемся на их искренность и думаем, что когда это произойдет, она обязательно найдет возможность действительно познакомиться с Андреем Разиным лично ", - говорилось в заметке.

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Семья больной раком российской артистки Анастасии Заворотнюк обратилась к ее фанатов, опровергнув сообщения о сборе денег на лечение.

Сообщение появилось на странице поддержки Заворотнюк в Instagram. Инициативу выделить средства, заработанные на шоу "Аленький цветочек", которую высказала фигуристка Татьяна Навка, является дружественной.

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