"Хотим опровергнуть информацию": семья Заворотнюк сделала заявление

Анастасия Заворотнюк. Фото: Obozrevatel

Семья больной раком российской артистки Анастасии Заворотнюк обратилась к ее фанатов, опровергнув сообщения о сборе денег на лечение.

Сообщение появилось на странице поддержки Заворотнюк в Instagram. Инициативу выделить средства, заработанные на шоу "Аленький цветочек", которую высказала фигуристка Татьяна Навка, является дружественной.

"Хотим опровергнуть информацию, появившуюся в прессе информацию о объявлен денежный сбор в пользу Анастасии и особо подчеркнуть, что инициатива Татьяны носит исключительно дружеский характер и касается только проданных билетов на ее шоу", – говорится в сообщении.

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Близкие российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой вроде бы последняя стадия рака мозга, начали борьбу с фейковыми новостями. О состоянии "прекрасной няни" и откровенно ложные заявления прессы они начали писать на ее личной странице в Instagram.