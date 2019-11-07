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четверг, 07 ноября 2019 08:22

"Хотим опровергнуть информацию": семья Заворотнюк сделала заявление

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&quot;Хотим опровергнуть информацию&quot;: семья Заворотнюк сделала заявление
Анастасия Заворотнюк. Фото: Obozrevatel

Семья больной раком российской артистки Анастасии Заворотнюк обратилась к ее фанатов, опровергнув сообщения о сборе денег на лечение.

Сообщение появилось на странице поддержки Заворотнюк в Instagram. Инициативу выделить средства, заработанные на шоу "Аленький цветочек", которую высказала фигуристка Татьяна Навка, является дружественной.

"Хотим опровергнуть информацию, появившуюся в прессе информацию о объявлен денежный сбор в пользу Анастасии и особо подчеркнуть, что инициатива Татьяны носит исключительно дружеский характер и касается только проданных билетов на ее шоу", – говорится в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Мы бесконечно благодарны всем друзьям, кто в этот непростой период искренне поддерживает Анастасию. Сегодня говорим большое спасибо Татьяне Навке @tatiana_navka и компании "Навка Шоу" @navka_show за помощь и участие! Все команде от души желаем успешных выступлений, а зрителям удовольствия от красивого ледового праздника. Хотим также опровергнуть появившуюся в прессе информацию об объявленном денежном сборе в пользу Анастасии и особо подчеркнуть, что инициатива Татьяны носит исключительно дружеский характер и касается лишь проданных билетов на ее шоу. Мы по-прежнему просим от всех неравнодушных только добрых мыслей и пожеланий здоровья Насте. Спасибо всем!!!

Публикация от Поддержка Анастасии Заворотнюк (@podderzhka_azavorotnyuk)

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Близкие российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой вроде бы последняя стадия рака мозга, начали борьбу с фейковыми новостями. О состоянии "прекрасной няни" и откровенно ложные заявления прессы они начали писать на ее личной странице в Instagram.

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