"Хотим опровергнуть информацию": семья Заворотнюк сделала заявление

Семья больной раком российской артистки Анастасии Заворотнюк обратилась к ее фанатов, опровергнув сообщения о сборе денег на лечение.
Сообщение появилось на странице поддержки Заворотнюк в Instagram. Инициативу выделить средства, заработанные на шоу "Аленький цветочек", которую высказала фигуристка Татьяна Навка, является дружественной.
"Хотим опровергнуть информацию, появившуюся в прессе информацию о объявлен денежный сбор в пользу Анастасии и особо подчеркнуть, что инициатива Татьяны носит исключительно дружеский характер и касается только проданных билетов на ее шоу", – говорится в сообщении.
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Мы бесконечно благодарны всем друзьям, кто в этот непростой период искренне поддерживает Анастасию. Сегодня говорим большое спасибо Татьяне Навке @tatiana_navka и компании "Навка Шоу" @navka_show за помощь и участие! Все команде от души желаем успешных выступлений, а зрителям удовольствия от красивого ледового праздника. Хотим также опровергнуть появившуюся в прессе информацию об объявленном денежном сборе в пользу Анастасии и особо подчеркнуть, что инициатива Татьяны носит исключительно дружеский характер и касается лишь проданных билетов на ее шоу. Мы по-прежнему просим от всех неравнодушных только добрых мыслей и пожеланий здоровья Насте. Спасибо всем!!!
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Близкие российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой вроде бы последняя стадия рака мозга, начали борьбу с фейковыми новостями. О состоянии "прекрасной няни" и откровенно ложные заявления прессы они начали писать на ее личной странице в Instagram.
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