В американском Мемфисе убили рэпера Адольфа Роберта Торнтона-младшего, сценическое имя Young Dolph. Ему было 36 лет.

Автор: instagram.com/youngdolph Американского рэпера Young Dolph застрелили в магазине

17 ноября исполнителя застрелили, когда тот покупал печенье в магазине Makeda Butter Cookies. По предварительной информации, неизвестный открыл огонь из подъехавшей к помещению машины. Об этом сообщает CNN.

"Мы шокированы и глубоко расстроены внезапной и трагической потерей дорогого друга и клиента. Мир потерял икону, великого человека и любимого артиста, которого забрали слишком рано", - заявили менеджеры музыканта.

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В родной Мемфис рэпер приехал, чтобы провести благотворительную акцию по раздаче бесплатных индеек в церкви.

Адольф Роберт Торнтон-младший родился 27 июля 1985 года в Чикаго. Позже вместе с семьей переехал в Мемфис. За свою карьеру он выпустил семь альбомов. Последний альбом занял четвертое место в чарте Billboard 200. На рэпера уже не раз нападали. В последний раз его ранили возле отеля Loews Hollywood.