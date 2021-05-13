Alyosha выпустила клип в средневековом стиле

Певица Alyosha презентовала клип на песню Lebedi. Съемки видеоработы прошли в замке XV в. - Свиржском во Львовской области. Режиссером клипа, который выполнили в средневековом стиле, является Ярослав Савчак.

Трек войдет в пятую студийную пластинку артистки.

Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

"Люди часто является черными воронами - эгоистами в мыслях и поступках. Однако любовь перерождает тех же людей на белых лебедей, они становятся милосердными и доброжелательными. В этом мы все одинаковы, потому что у каждого из нас есть возможность развиваться духовно, а не быть в плену удовольствий своего тела", - отметила она.

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Хореографом-постановщиком выступил Александр Лещенко. Также к съемкам была приглашена его трупа танца Foresight. Клип снимали 10 ч., а работали над ним более 40 человек.

Певица Alyosha удивила поклонников нетипичным курортным снимком. На фотографии артистка идет пляжем с пакетом мусора в руках.