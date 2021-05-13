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четверг, 13 мая 2021 11:00

Alyosha выпустила клип в средневековом стиле
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Певица Alyosha презентовала клип на песню Lebedi. Съемки видеоработы прошли в замке XV в. - Свиржском во Львовской области. Режиссером клипа, который выполнили в средневековом стиле, является Ярослав Савчак.

Трек войдет в пятую студийную пластинку артистки.

Певица Alyosha выпустила клип на песню Lebedi
Фото: предоставлено пиар-агентом артистки
Певица Alyosha выпустила клип на песню Lebedi
Певица Alyosha выпустила клип на песню Lebedi
Певица Alyosha выпустила клип на песню Lebedi
Певица Alyosha выпустила клип на песню Lebedi

"Люди часто является черными воронами - эгоистами в мыслях и поступках. Однако любовь перерождает тех же людей на белых лебедей, они становятся милосердными и доброжелательными. В этом мы все одинаковы, потому что у каждого из нас есть возможность развиваться духовно, а не быть в плену удовольствий своего тела", - отметила она.

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Хореографом-постановщиком выступил Александр Лещенко. Также к съемкам была приглашена его трупа танца Foresight. Клип снимали 10 ч., а работали над ним более 40 человек.

Певица Alyosha удивила поклонников нетипичным курортным снимком. На фотографии артистка идет пляжем с пакетом мусора в руках.

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