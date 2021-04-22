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четверг, 22 апреля 2021 11:26

Alyona Alyona в скандальных нарядах сняла пародии на Айлиш и Кардашьян
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Alyona Alyona спародировала рэпера Азелио Бэнкс
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official
Alyona Alyona спародировала исполнительницу Билли Айлиш
Alyona Alyona спародировала телезвезду Ким Кардашьян
Alyona Alyona спародировала рэпера Азелио Бэнкс

Рэп-исполнительница 29-летняя Alyona Alyona продолжает публиковать пародии на звезд. Исполнительница появляется в неожиданных образах.

В Instagram знаменитость показала фотографию, на которой лежит на полу в черном купальнике-трико и босоножках. Она сделала пародию на американскую рэпера Азелию Бэнкс.

В посте под фото звезда обратилась к подписчикам.

"Когда отмывают свою репутацию - я слышу шум. Имеет ли артист право публично ошибиться? А как насчет прощения?", - спросила она.

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Также Alyona Alyona спародировала американскую артистку Билли Айлиш и телезвезду Ким Кардашьян.

Рэпер 29-летняя Alyona Alyona продолжает поражать поклонников собственными пародиями на знаменитостей. Артистка опубликовала фото, на котором появилась в длинной розовой футболке, носках и шлепанцах. Рэп-исполнительница повторила образ певицы Насти Каменских.

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