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среда, 14 апреля 2021 19:14

Alyona Alyona в необычных образах спародировала Рианну, Каменских и Майли Сайрус
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Рэпер 29-летняя Alyona Alyona продолжает поражать поклонников собственными пародиями на знаменитостей.

На странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором появилась в длинной розовой футболке, носках и шлепанцах. Рэп-исполнительница повторила образ певицы Насти Каменских.

"Когда женщин прячут дома - я слышу шум. В наших реалиях является закоренелый стереотип - женщина-домохозяйка, которая должна убрать за семьей после ужина и тратить все свое свободное время на домашние дела. И хотя в больших городах все быстро изменилось, но стоит только выехать в провинцию. Домашние дела, быт часто обесценивают и считают за "обязанности" именно женщины. И не дай Бог быть карьеристкой - сразу неудачница и мужененавистница. Это не справедливо. Почему до сих пор в современном мире женщина не имеет права быть собой (без клейма "феминистка" и т.д.), а должна следовать продиктованным нормам общества?", - подписала звезда фотографию.

Alyona Alyona повторила образ Насти Каменских
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official
Alyona Alyona повторила образ Трэвиса Скотта
Alyona Alyona повторила образ Рианны
Alyona Alyona повторила образ Майли Сайрус

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Ранее она спародировала барбадосскую певицу Рианна, американскую артистку Майли Сайрус и треп-исполнителя Трэвиса Скотта.

Рэп-исполнительница 29-летняя Alyona Alyona удивила поклонников пикантной фотографией. Артистка спародировала американскую певицу Бейонсе. На фото звезда предстала в черных мини-шортах, майке и рубашке. Чтобы дополнить образ, обула босоножки на каблуках и надела солнцезащитные очки. Волосы собрала в высокий пучок.

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