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понедельник, 05 апреля 2021 15:39

"Пушка" Alyona Alyona в мини-шортах повторила образ Бейонсе

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Рэп-исполнительница 29-летняя Alyona Alyona удивила поклонников пикантной фотографией. Артистка спародировала американскую певицу Бейонсе.

На фото, опубликованном в Instagram, звезда предстала в черных мини-шортах, майке и рубашке. Чтобы дополнить образ, обула босоножки на каблуках и надела солнцезащитные очки. Волосы собрала в высокий пучок.

"Когда качаю зал, но не качаю пресс - я слышу шум", - подписала звезда снимок.

Автор: instagram.com/alyona.alyona.official
  Alyona Alyona спародировала Бейонсе
Alyona Alyona спародировала Бейонсе

Фанаты выразили мнения относительно образа в комментариях.

"Пушка", "У нас есть своя Бейонсе. Даже лучше", "Красота".

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Ранее рэпер повторила образ Нади Дорофеевой. Она появилась топлес, а пышную грудь прикрыла газетой.

Автор: instagram.com/alyona.alyona.official
  Рэпер также повторила образ Нади Дорофеевой
Рэпер также повторила образ Нади Дорофеевой

Рэпер Alyona Alyona опять поразила откровенным фото. На фотографии звезда засветила пышный бюст. Позировала в бюстгальтере белого цвета и массивных украшениях. Волосы собрала в высокий хвост.

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