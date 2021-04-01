Alyona Alyona засветила пышную грудь и дала советы, как принять себя

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Рэпер 29-летняя Alyona Alyona опять поразила откровенным фото.

На фотографии, опубликованной в Instagram, звезда засветила пышный бюст. Позировала в бюстгальтере белого цвета и массивных украшениях. Волосы собрала в высокий хвост.

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"Я каждое утро мою глаза. Не только в ванной, но и в соцсетях. Я смотрю на то, что мне нравится, а не то, что предлагает мне окружающее общество. Как принять себя - брать пример с тех, кто принял себя, кто не стесняется самовыражаться и показывать то, что хочется", - написала артистка.

Украинская рэпер Alyona Alyona анонсировала выход нового альбома Galas. Звезда также представила его пикантную обложку. На ней певица позирует в черном белье в окружении голых мужчин. На ее голове бигуди, а в руках - цветы.