Alyona Alyona показала взрывную обложку альбома

Alyona Alyona анонсировала выход нового альбома. Фото: Instagram

Украинская реперка Alyona Alyona анонсировала выход нового альбома Galas.

Звезда также представила его пикантную обложку в Instagram. На ней певица позирует в черном белье в окружении голых мужчин. На ее голове бигуди, а в руках - цветы.

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Автором снимка стал известный фотограф Дмитрий Комиссаренко.

"Я слышу Шум! С тех пор, как стала известной, как начала показывать себя. Мы создали нечто интересное. Пришло время показать это вам", - написала артистка.

Alyona Alyona на обложке альбома Galas. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская певица Аlyona Аlyona на фестивале Eurosonic Noorderslag (ESNS) стала лауреатом премии Music Muves Europe Talent Awards 2021. Это ежегодная награда ЕС в сфере популярной современной музыки.