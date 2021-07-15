Alyona Alyona в купальнике возле песочницы рассказала, как отдохнуть дешево

Alyona Alyona дала советы относительно дешевого отдыха. ФОТО: instagram.com/alyona.alyona.official

Рэп-исполнительница 30-летняя Alyona Alyona, настоящее имя которой Алена Савраненко, рассказала подписчикам в Instagram, как отдохнуть дешево и одновременно прорекламировала одну из авиакомпаний. При этом звезда опубликовала забавное фото.

На фотографии певица позирует в купальнике, панаме и солнцезащитных очках, сидя на детской площадке.

"Как отдохнуть в городе, но как на море? Транспорт - при домашнем отдыхе по городу передвигаемся исключительно на рикше ... импровизированной рикши ... По городу ездит миллион курьеров, поэтому пропажу одного никто не заметит. Как вариант, можно подкупить его чаевыми за доставку вашей красоты на гидропарк ", - с юмором написала Alyona Alyona.

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"На отдыхе жильем выступает отель. Чтобы создать атмосферу отеля у себя дома не хватает только наличия горничной. Выходим из ситуации: вешаем на дверь табличку "Need Cleaning" и звоним в дверь соседки с просьбой навести порядок в вашей квартире. Даем ей 1 доллар. Если будет возмущаться, делаем что не понимаем ее языка. Также можно сделать вид, что звоните администратору ", - добавила рэп-исполнительница.

В своем смешном посте певица заверила, что море и песок - важные элементы для того, чтобы почувствовать отдых.

"Но у нас экономпредложение, берем только песок. Ищем ближайшую детскую площадку. В красивом купальнике раскладываем все пляжные атрибуты, раздаем детям шоколад и просим имитировать звуки чаек".

Рэп-исполнительница 30-летняя Alyona Alyona не прекращает удивлять экстравагантными пародиями на звезд в Instagram. На этот раз артистка повторила образ американской хип-хоп певицы 28-летней Карди Би. Исполнительница появилась на фото в белье бежевого цвета, украшенной пурпурными цветами.