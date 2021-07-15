Alyona Alyona в купальнике возле песочницы рассказала, как отдохнуть дешево

 
Ексклюзивы
1/5
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
Просмотров: 603
"Банковая хочет забрать МВД себе": какие изменения ожидает министерство после Авакова
"Банковая хочет забрать МВД себе": какие изменения ожидает министерство после Авакова
Просмотров: 288
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
Просмотров: 477
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
Просмотров: 459
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
1 Просмотров: 585
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 1530
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 522
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
Просмотров: 585
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
2 Просмотров: 441
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
1 Просмотров: 981
Фото
Все фото
4
4
5
5
7
Наоми Кэмпбелл показала роскошное тело в стильных купальниках
Наоми Кэмпбелл показала роскошное тело в стильных купальниках
Лучше поздно, чем никогда: кто из звездных мужчин стал отцом после 50 лет
Лучше поздно, чем никогда: кто из звездных мужчин стал отцом после 50 лет
Показали первые фотографии со съемок продолжения &quot;Секса в большом городе&quot;
Показали первые фотографии со съемок продолжения "Секса в большом городе"
Участники &quot;Холостяка&quot; стали родителями
Участники "Холостяка" стали родителями
Сеть горит: в каких купальниках показались звезды в середине лета
Сеть горит: в каких купальниках показались звезды в середине лета
Видео
Все видео
Поплавский назвал размер своей пенсии
Поплавский назвал размер своей пенсии
Группа Gо_A стала первой: песня "Шум" набрала больше всего просмотров по рейтингу Spotify
Группа Gо_A стала первой: песня "Шум" набрала больше всего просмотров по рейтингу Spotify
Плагиат и издевательство над животным: Тина Кароль влипла в громкий скандал
Плагиат и издевательство над животным: Тина Кароль влипла в громкий скандал
Фанаты возмущены: Потап и Позитив поцеловались на Atlas Weekend
Фанаты возмущены: Потап и Позитив поцеловались на Atlas Weekend
Melovin совершил каминг-аут. Признание вырезали из эфира
Melovin совершил каминг-аут. Признание вырезали из эфира
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 396
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 1530
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 522
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
Просмотров: 585
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Просмотров: 342
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2021
Просмотров: 324
Друге дно
У Греції втопилася суддя зі Сміли. Вона була родом із Донецька, жила в Києві, судила на Черкащині. Мала три квартири й два автомобілі. Нічого ...
четверг, 15 июля 2021 23:47

Alyona Alyona в купальнике возле песочницы рассказала, как отдохнуть дешево

  Комментировать
Alyona Alyona в купальнике возле песочницы рассказала, как отдохнуть дешево
Alyona Alyona дала советы относительно дешевого отдыха. ФОТО: instagram.com/alyona.alyona.official

Рэп-исполнительница 30-летняя Alyona Alyona, настоящее имя которой Алена Савраненко, рассказала подписчикам в Instagram, как отдохнуть дешево и одновременно прорекламировала одну из авиакомпаний. При этом звезда опубликовала забавное фото.

На фотографии певица позирует в купальнике, панаме и солнцезащитных очках, сидя на детской площадке.

"Как отдохнуть в городе, но как на море? Транспорт - при домашнем отдыхе по городу передвигаемся исключительно на рикше ... импровизированной рикши ... По городу ездит миллион курьеров, поэтому пропажу одного никто не заметит. Как вариант, можно подкупить его чаевыми за доставку вашей красоты на гидропарк ", - с юмором написала Alyona Alyona.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не разлей вода: как ладят между собой звездные братья и сестры

"На отдыхе жильем выступает отель. Чтобы создать атмосферу отеля у себя дома не хватает только наличия горничной. Выходим из ситуации: вешаем на дверь табличку "Need Cleaning" и звоним в дверь соседки с просьбой навести порядок в вашей квартире. Даем ей 1 доллар. Если будет возмущаться, делаем что не понимаем ее языка. Также можно сделать вид, что звоните администратору ", - добавила рэп-исполнительница.

В своем смешном посте певица заверила, что море и песок - важные элементы для того, чтобы почувствовать отдых.

"Но у нас экономпредложение, берем только песок. Ищем ближайшую детскую площадку. В красивом купальнике раскладываем все пляжные атрибуты, раздаем детям шоколад и просим имитировать звуки чаек".

Рэп-исполнительница 30-летняя Alyona Alyona не прекращает удивлять экстравагантными пародиями на звезд в Instagram. На этот раз артистка повторила образ американской хип-хоп певицы 28-летней Карди Би. Исполнительница появилась на фото в белье бежевого цвета, украшенной пурпурными цветами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Alyona Alyona в купальнике возле песочницы рассказала, как отдохнуть дешево». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Найшли жизни, где ее нет: как в Чернобыльской зоне отчуждения живут самосельци - впечатляющие фото
Найшли жизни, где ее нет: как в Чернобыльской зоне отчуждения живут самосельци - впечатляющие фото
26
 Просмотров: 14913
Гороскоп на 14 июля: кто сумеет вернуть в свою жизнь деньги и успех
Гороскоп на 14 июля: кто сумеет вернуть в свою жизнь деньги и успех
 Просмотров: 8775
Аномальная жара спадет: назвали дату
Аномальная жара спадет: назвали дату Просмотров: 7704
Гороскоп на 15 июля: такого предсказания не ожидал никто
Гороскоп на 15 июля: такого предсказания не ожидал никто
 Просмотров: 6723
14 июля День Ангела отмечают владельцы 14 имен. Не забудьте поздравить знакомых
14 июля День Ангела отмечают владельцы 14 имен. Не забудьте поздравить знакомых Просмотров: 5445
Знаменитости
Не разлей вода: как ладят между собой звездные братья и сестры
Не разлей вода: как ладят между собой звездные братья и сестры
7
 Просмотров: 441
Драма "Пульс": актер рассказал, как проходили съемки
Драма "Пульс": актер рассказал, как проходили съемки
 Просмотров: 108
Наоми Кэмпбелл показала роскошное тело в стильных купальниках
Наоми Кэмпбелл показала роскошное тело в стильных купальниках
4
 Просмотров: 1197
Участники "Холостяка" рассекретили имя сына
Участники "Холостяка" рассекретили имя сына Просмотров: 99
Украинская телеведущая в черном бикини захватила роскошной фигурой
Украинская телеведущая в черном бикини захватила роскошной фигурой Просмотров: 1287
Больше всего комментируют
96
Увольнение Тупицкого с КСУ: СМИ узнали решение Верховного суда
8
Порошенко передал военным оборудования на миллион гривен
3
Футболисты сборной Украины позировали на фото с "крымнашистом" Бастой
2
Под Верховной Радой произошло столкновение ветеранов-силовиков с полицией: фото и видео
1
Боевики на Донбассе стягивают танки и гаубицы - ОБСЕ
Голосов: 43302
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть