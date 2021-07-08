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четверг, 08 июля 2021 15:18

Alyona Alyona обнажилась до белья ради пародии на Карди Би
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Рэп-исполнительница 30-летняя Alyona Alyona, настоящее имя которой Алена Савраненко, не прекращает удивлять экстравагантными пародиями на звезд в Instagram.

На этот раз артистка повторила образ американской хип-хоп певицы 28-летней Карди Би. Исполнительница предстала на фото в белье бежевого цвета, украшенном пурпурными цветами.

"Когда вещи, которыми владеешь ты, начинают есть тебя - я слышу шум. Считаю, нам стоит проще относиться к ценностям потребления или вовсе отбросить то ненужное, что приносит кратковременное удовольствие и псевдовозможности в глазах окружающих", – написала Alyona Alyona под фотографиями.

На этот раз артистка повторила образ американской хип-хоп певицы 28-летней Карди Би
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official
Карди Би сексуально позировала в костюме с пурпурными цветами
Реперша спародировала также барбадосскую певицу Рианну
Копировала также американскую артистку Майли Сайрус
Одна из пародий была и на рэп-исполнителя Трэвиса Скотта

Ранее она спародировала барбадосскую певицу Рианну, американскую артистку Майли Сайрус, рэп-исполнителя Трэвиса Скотта, а также повторила образ певицы Насти Каменских.

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Знаменитые женщины часто устраивают провокационные фотосессии, для которых выбирают смелые образы. Американская рэп-исполнительница Карди Би ошарашила фанов новостью. Звезда сообщила, что беременна во второй раз, опубликовав сверхоткровенное фото. Предстала полностью обнаженная, а грудь и округлый живот обмазала белой краской.

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Дата
08
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