Alyona Alyona показала свою фигуру в купальнике

Автор: instagram.com/alyona.alyona.official Alyona Alyona показала свои формы

Украинская рэперша Alyona Alyona поделилась фото, на которых предстает в черном купальнике.

Их опубликовала в Instagram.

Певица показала фигуру без прикрас и фотошопа. Под снимками Алена поразмышляла о том, почему многие считают, что рэп - это не женское дело. "Я часто слышала раньше, что рэп – это не женское дело. И для меня это каждый раз было удивительно. Потому что всегда находились треки девушек, которые гоняли на репите миллион раз... На самом деле нелегко быть Машей среди медведей", - говорится в подписи.

Недавно Alyona Alyona выпустила новый клип на трек "Мамин суп".