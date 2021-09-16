Алла Мазур рассказала о смерти близкого человека и показала архивные фото

16 сентября журналистка Алла Мазур отмечает 56-летие. В день рождения она призналась, что два месяца назад умерла ее мать Мария.

Она едва сдерживала слезы, когда рассказывала трагическую новость в интервью "Завтрак с 1+1".

Мария ушла из жизни еще в июле, однако журналистка скрывала смерть матери.

"Моя мама пошла на небо еще два месяца назад, и мне до сих пор трудно об этом говорить. Я не писала ничего в соцсетях, не говорила об этом публично. Возможно потому, что до сих пор не могу думать, что ее больше нет", - прокомментировала Мазур.

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С матерью у нее была особенная близкая связь, рассказала журналистка. Алла до сих пор мысленно с ней советуется и разговаривает.

"Мне все время кажется, что где-то поехала в санаторий, скоро вернется. Я чувствую ее присутствие, советуюсь, разговариваю. Она всегда переживала за всех", - добавила журналистка.

Алла поделилась архивными фото семьи и впервые показала, как выглядели ее мать, отец и брат Александр.

Фото: скриншот с видео "Завтрак 1+1"

Журналистка Алла Мазур в Instagram поделилась эмоциями от одного из подарков на день рождения, а именно рассказала о полете на вертолете над Киевом. К увлекательному путешествию присоединился и ее сын Артем.