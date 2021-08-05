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четверг, 05 августа 2021 21:55

Алина Гросу показала фото с бойфрендом
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Украинская певица Алина Гросу поделилась новыми снимками с отдыха в Одессе.

На фото, опубликованных в Instagram, артистка с 37-летним возлюбленным, российским актером Романом Полянским, позирует на фоне моря.

Пара улыбается, обнимается, а на одном из фото Роман нежно целует певицу.

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Алина Гросу и Роман Полянский отдыхают в Одессе. Фото: instagram.com/alina_grosu
Алина Гросу и Роман Полянский отдыхают в Одессе. Фото: instagram.com/alina_grosu
Алина Гросу и Роман Полянский отдыхают в Одессе. Фото: instagram.com/alina_grosu

Полянский для прогулки с Гросу выбрал рубашку зеленого цвета, а Алина была в черной, полупрозрачной платья и очках.

Поклонники признались, что захваченные парой Алины и Романа и считают их очень гармоничными.

Американская телезвезда Ким Кардашьян показала поклонникам, как выглядела в купальнике более 20 лет назад. На фотографиях знаменитость появилась в пестром бикини.

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Дата
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