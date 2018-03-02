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пятница, 02 марта 2018 19:13

Алексей Вертинский и Дмитрий Сова представили исторический сериал "Сувенир из Одессы"
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Презентация сериала "Сувенир из Одессы"
Фото: Пресс-служба
Презентация сериала "Сувенир из Одессы"
Презентация сериала "Сувенир из Одессы"
Презентация сериала "Сувенир из Одессы"
Презентация сериала "Сувенир из Одессы"
Презентация сериала "Сувенир из Одессы"
Презентация сериала "Сувенир из Одессы"

Вчера в зале Малой Оперы канал "1 + 1" презентовал 12-серийную приключенческую драму "Сувенир из Одессы". Премьера сериала состоится 19 марта в 21:00.

В этой исторической локации еще летом команда проекта построила ресторан-кабаре "Монте Карло" легендарного короля одесских налетчиков Мишки Япончика. На презентацию пришли актеры сериала "Школа" Елена Курта, Янина Андреева, Александр Петренко и Никита Вакулюк, звезды "Голоса страны" Артем Гагарин, Влад Каращук (LAUD), Марта Адамчук, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя, актеры "Сувенира из Одессы "Алексей Вертинский, Александр Попов, Дмитрий Сова, Геннадий Попенко, Алексей Тритенко, Сергей Писаренко и другие. Многие из гостей поразили яркими образами.

Во время презентации творческая команда - главный продюсер сериала Елена Васильева, продюсеры Sister's production Марина Писаренко и Виктория Забулонская, режиссер Олег Туранский - рассказали, что в "Сувенире из Одессы" зрителя ждет необычная интерпретация определенных исторических событий. Сериал основан на сборнике рассказов "Гроб из Одессы" Валерия Смирнова.

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"Я воспринимал проект как попытку понять, что происходит сегодня в мире: во что мы можем верить и что понимать. Я пользовался своим чувствам. У меня есть родственники из Одессы. Я проводил в детстве там время. Ряд совпадений, которые происходили со съемочной группой во время работы, говорили мне о том, что я иду верным путем. Одну из сцен сериала я посвятил своей бабушке. Помню, как в детстве у нее была музыкальная шкатулка. Во время съемки сериала ассистент массовки привел ко мне человека, который умеет играть на аккордионе. Первое, что он заиграл был полонез Огинского, который когда-то играл в шкатулке моей бабушки. Я не раздумывая взял этого человека играть в сериале ", - говорит Gazeta.ua режиссер сериала Олег Туранский.

Над проектом работало около 90 человек, в сериале снялось более 80 актеров, было разработано более 150 образов и задействовано рекордное количество исторических знаковых локаций.

"Самый яркий момент, который мне запомнился во время работы над проектом, это сцена, когда главный герой выпрыгивает из машины. Каскадер должен был перехватить руль во время этого, но авто сошло с траектории на меня. Мне в последний момент закричали, чтобы я вскочил со своего места. К счастью, все обошлось, но этот случай еще раз доказал, что именно командная работа на площадке и является одним из главных составляющих успеха ", - делится в интервью режиссер.

Среди прочего, зрители увидят Липский фонд, Шоколадный дом, квартиру-музей Михаила Старицы, которая является отражением быта культурной элиты начала XIX века. Масштабные съемки велись и в Одессе. Художники маскировали кондиционерные блоки за бельем, которое так любят развешивать во дворах Одессы, электрические провода прятали за вьющимися плющом, а иногда даже приходилось скручивать дорожные знаки и пластиковые урны, и после съемок приваривать их обратно. Чтобы насытить сериал историей и добавить атмосферы, художник постановщик Александр Тетерин отыскал множество антикварных вещей. В частности, аутентичный телефонный аппарат 1920-х годов, который специально для сериала привезли из Парижа, настенное зеркало 1910-х годов, поверхность которого по старинной технологии изготавливали еще из чистого серебра, а ценные щетка для волос и зеркальце главной героини сохранились еще с 1898 года . Отдельно зрители отметили эффектные исторические костюмы героев, созданные Ириной Гергель. Только для перевоплощений Дмитрия Суржикова, сыгравшего Котовского, было создано более 10 образов. А для масштабных съемок, где надо было одеть сотни актеров массовых сцен, Ирина за ночь сшила более 200 шляпок - часто для этого используя даже обычные шапки для бани.

"Сувенир из Одессы" расскажет историю любви двух молодых одесситов, Матфея Грача и Лизы Вольской, которая вспыхнула еще во время Первой мировой войны, прошла испытание двумя революциями и семикратной сменой власти в Одессе за три военных года. Война разлучила героев надолго. Они думали - навсегда. Но проходит пятьдесят лет - и Матвей с Лизой встречаются уже при новых, еще более неожиданных обстоятельствах. Производством проекта занималась команда Sister's production по заказу канала "1 + 1".

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