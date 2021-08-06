Александр Стоянов спас на отдыхе акулу

Фото: предоставил Александр Стоянов

Артист балета Александр Стоянов организовал отдых для жены Екатерины Кухар на Мальдивах. Супружеская пара весело проводит время: учатся мыловарению, плавают в море, занимаются снорклингом, танцуют на пляже и конечно посетили одно из самых любимых развлечений Стоянова – рыбалку. Золотую рыбку Александр не поймал, но вытащил из воды акулу.

"Я единственный кто на этой рыбалке поймал рыбу. Одну нам приготовили на следующий день, а акулу мы отпустили. Впервые в жизни держал акулу в руках. Это конечно мощные создания и они по поведению очень отличаются от рыб. Ее нужно было держать очень крепко за жабры и хвост. Я поймал безобидный вид – рифовую акулу, они на людей не нападают: зарегистрированные случаи агрессии, в основном спровоцированные людьми. Такие акулы плавают возле нашего домика и чаще всего возле ресторана, это 200 метров от нашего домика, потому что сушеф их подкармливает рыбкой. Там акулы габаритные по размеру – 2-3 метра, но на людей они не нападают.

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Эта акула до последнего боролась за жизнь и делала это намного сильнее, чем другие рыбы. Так вышло, что она заглотила крючок, нам пришлось резать леску и вытаскивать крючок через другую сторону, чтоб ее спасти. Если бы другие рыбы столько пробыли на суше, пока их спасают, не факт, что оклемались бы, а эта, как только попала в воду, мигом уплыла".

Правительство Португалии разрешило въезд в страну для украинских туристов. Граждане Украины смогут путешествовать по Португалии с 26 июля, в фейсбуке сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.