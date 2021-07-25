Португалия открывает границы для украинцев: что нужно знать

В Португалию можно ехать. Фото: Reuters

Правительство Португалии разрешило въезд в страну для украинских туристов.

Граждане Украины смогут путешествовать по Португалии с 26 июля, в фейсбуке сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Португалия открывается с 26 июля для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. Страна за страной возвращаем полноценное действие безвиза с ЕС", - написал он.

Для въезда в Португалию необходимо предоставить:

справку с отрицательным результатом тестирования на Covid-19 методом ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа до въезда;

справку о результатах быстрого теста на антитела к Covid-19 (TRAg), сделанный в период не более чем за 48 часов до въезда в страну.

Также въезд разрешен при наличии действующего, изданного в любой стране ЕС Covid-сертификата (в бумажном или в электронном варианте).

При этом гражданам Украины, которые не имеют европейского сертификата, прибытие авиа- или морским транспортом на территорию континентальной Португалии разрешен при:

наличии действительного вида на жительство в Португалии (Residência) и справки с отрицательным результатом тестирования на COVID-19 методом ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа до приезда или справки о результатах быстрого теста на антитела к Covid-19 (TRAg), сделанный не более чем за 48 часов;

наличии документов, подтверждающих статус "члена семьи гражданина ЕС" и справки с отрицательным результатом тестирования на COVID-19 методом ПЦР-теста, сделанный в течение не более чем за 72 часа или справки о результатах быстрого теста на антитела к Covid-19 (TRAg), сделанный в период не более чем за 48 часов.

Въезд украинцам на континентальную Португалию любым транспортом разрешен временно, а именно в период с полуночи 26 июля до 23 ч. 59 мин. 8 августа.

Решение может быть пересмотрено в любой момент.

На Мадейру и Азорские острова въезд разрешен для украинцев с любой целью, в том числе разрешены туристические путешествия по безвизу.

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В Украине продолжается сезон летних отпусков. Постепенно для украинцев открывают границы туристические страны. Сегодня на отдых можно улететь в Турцию, Египет, Черногорию, Хорватию, Албанию, Болгарию, Грузию, ОАЭ, Кипр, Грецию, Доминикану, Мальдивы, Танзанию, Мексику, Армению, Мадейру, Кюрасао.