Александр Стоянов поздравил жену с юбилеем необычным способом

Фото: Оксана Шевчук

Звезда балета Александр Стоянов старается каждый год удивить свою жен Екатерину Кухар в ее день рождение. В прошлом году он сделал сюрприз-вечеринку. А в этом году Стоянов вошел в творческий сговор с композитором Евгением Хмарой. По словам Александра, Евгений создал незабываемый подарок – музыкальное произведение, посвященное приме-балерине. Теперь Катерина Кухар знает, как она звучит и какие ноты входят в состав ее музыкальной композиции.

У себя в социальных сетях Александр выложил видео с музыкой, которую написал Евгений Хмара для Катерины:

Поздравление начинается с обращения Александра и Евгения к Катерине.

"Любимая моя жена, моя мася, моя муза, моя путеводная звезда, самая лучшая мама, лучший партнёр по сцене и in crime. В твой день рождения хотелось чего-то особенного для тебя. Балет я тебе уже дарил. То, что ты хотела, тоже дарил. И понял, что было бы здорово подарить тебе музыку. Чтобы ты звучала по-особенному. И @evgenykhmara пришёл мне на помощь и сыграл тебя с моих слов, чувств и того, как я тебя вижу", - говорит Александр Стоянов в обращении к жене.

Евгений Хмара присоединился к поздравлениям: "Дорогая Катюша, тебя никто не знает лучше чем Стоянов, мы с твоим мужем вошли в сговор, он тебя описал и смог это переложить на музыку. Так что теперь у тебя есть своя мелодия и теперь ты знаешь, как ты звучишь. Продолжай творить и давать пример миллионам, ты удивительный, трудолюбивый, невероятно талантливый человек".

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Свой юбилей – 40 лет - Екатерина Кухар встречает на гастролях во Франции. В этот день она вышла на сцену в балете "Лебединое озеро". А утром поделилась фото с десертом и без макияжа.

В конце декабря Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов проводили отпуск в США. Звездные супруги поехали в снежный Вашингтон. Они наслаждались каникулами: играли в снежки, позировали перед камерой и катались на сноумобилях.