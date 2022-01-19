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среда, 19 января 2022 22:30

Александр Стоянов поздравил жену с юбилеем необычным способом
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Александр Стоянов подарил жене музыкальную композицию
Фото: Оксана Шевчук
Александр Стоянов подарил жене музыкальную композицию
Александр Стоянов подарил жене музыкальную композицию
Александр Стоянов подарил жене музыкальную композицию
Александр Стоянов подарил жене музыкальную композицию

Звезда балета Александр Стоянов старается каждый год удивить свою жен Екатерину Кухар в ее день рождение. В прошлом году он сделал сюрприз-вечеринку. А в этом году Стоянов вошел в творческий сговор с композитором Евгением Хмарой. По словам Александра, Евгений создал незабываемый подарок – музыкальное произведение, посвященное приме-балерине. Теперь Катерина Кухар знает, как она звучит и какие ноты входят в состав ее музыкальной композиции.

У себя в социальных сетях Александр выложил видео с музыкой, которую написал Евгений Хмара для Катерины:

Поздравление начинается с обращения Александра и Евгения к Катерине.

"Любимая моя жена, моя мася, моя муза, моя путеводная звезда, самая лучшая мама, лучший партнёр по сцене и in crime. В твой день рождения хотелось чего-то особенного для тебя. Балет я тебе уже дарил. То, что ты хотела, тоже дарил. И понял, что было бы здорово подарить тебе музыку. Чтобы ты звучала по-особенному. И @evgenykhmara пришёл мне на помощь и сыграл тебя с моих слов, чувств и того, как я тебя вижу", - говорит Александр Стоянов в обращении к жене.

Евгений Хмара присоединился к поздравлениям: "Дорогая Катюша, тебя никто не знает лучше чем Стоянов, мы с твоим мужем вошли в сговор, он тебя описал и смог это переложить на музыку. Так что теперь у тебя есть своя мелодия и теперь ты знаешь, как ты звучишь. Продолжай творить и давать пример миллионам, ты удивительный, трудолюбивый, невероятно талантливый человек".

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Свой юбилей – 40 лет - Екатерина Кухар встречает на гастролях во Франции. В этот день она вышла на сцену в балете "Лебединое озеро". А утром поделилась фото с десертом и без макияжа.

В конце декабря Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов проводили отпуск в США. Звездные супруги поехали в снежный Вашингтон. Они наслаждались каникулами: играли в снежки, позировали перед камерой и катались на сноумобилях.

Автор: Валерия Радзиевская
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