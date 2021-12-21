"Снегурочка" Кухар с мужем развлекаются на американских каникулах: яркие фото

Прима-балерина Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов проводят отпуск в США. Судья "Танців із зірками" поделилась впечатлениями от зимнего отдыха.

Звездные супруги поехали в снежный Вашингтон. Они наслаждаются каникулами: поиграли в снежки, позировали перед камерой и покатались на сноумобилях. В Instagram Кухар посоветовала, чего следует придерживаться во время поездки.

"Шлем, если вы не собираетесь превратиться из снегурочки в сосульку, нужно выбирать полностью закрытый со стеклом. Или, как в моем случае – открытый и отдельно горнолыжные очки, чтобы как можно лучше спрятать лицо от ветра. На руки – самые теплые варежки или горнолыжные. И термобелье тоже пригодится. Да и сапоги для пешего пересечения Антарктиды будут уместны", – поделилась она.

Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Фанаты оценили яркие фото и видео в комментариях.

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"Класс", "Снегурочка", "Вот так балет. Необычные костюмы", "Красота. Надо обязательно прокатиться на этом сноумобиле".

Муж балерины 39-летней Екатерины Кухар Александр Стоянов признался, что их пара, как и "каждая нормальная", может поскандалить. Артист балета считает, что в каждой семье должны быть ссоры, чтобы затем "хорошо мириться".