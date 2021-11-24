"Я всем надоела" - звезда "Голодных игр" в пикантных образах поделилась сложностями в карьере

Американская актриса 31-летняя Дженнифер Лоуренс откровенно рассказала о популярности, любви и личных границах.

Беременная звезда "Голодных игр" приняла участие в фотосессии еще в августе. В сентябре объявила о том, что ждет первенца. После долгой паузы в съемках она вернулась на экраны в ленте "Не смотри вверх", над которым работала с голливудской кинозвездой Леонардо ди Каприо.

Лоуренс предстала в откровенных образах от Tom Ford, Hermes, Alessandro Dell'Acqua, Balenciaga Couture, Valentino Haute Couture. А на обложке позировала в полосатом свитере от Dior. Автором фотографий является Лаклан Бейли.

Актриса в начале разговора с изданием призналась, что нервничает.

"Я не говорила с миром вечность. И возвращаюсь сейчас, когда я имею все эти новые аксессуары (актриса имеет в виду свою беременность. - Gazeta.ua), добавленные в мою жизнь, которые я, очевидно, хочу защитить", - сказала она.

Фото: Лаклан Бейли для издания Vanity Fair

До 2018 года Лоуренс была одной из самых высокооплачиваемых актрис в мире. Но ее последние четыре работы - фильмы "Пассажиры", "Мать", "Красный воробей" и "Темный Феникс" - подвергли критике.

"Я не давала то качество, которое должна была. Думаю, что я всем надоела. Я надоела себе. Я дошла до точки, в которой ничего не могла сделать правильно. Думаю, что большую часть своей жизни я нравилась людям. А потом я почувствовала, как достигла точки, где люди не были довольны только моим существованием", - рассказала актриса.

Звезда прокомментировала и разгоревшийся в 2014 году скандал вокруг нее. Тогда хакеры слили ее частные голые фото.

"Кто-нибудь может посмотреть на мое обнаженное тело без моего согласия, в любое время. Кто-то во Франции просто их опубликовал. Моя травма будет существовать всегда", - сказала она.

Лоуренс добавила, что она убегала от внимания на съемки.

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"У меня не было жизни. Внимание ко мне было настолько высоким, что съемки стали отличным побегом. Все относятся к вам нормально. Но вы выгораете. В конце концов, мне нужно было спрашивать себя, я говорю да, потому что хочу пойти на работу на следующий день? Или делаю это, потому что хочу снять этот фильм?", - прокомментировала звезда.

Американская актриса 31-летняя Дженнифер Лоуренс, которая стала популярной благодаря участию в фильмах "Люди Икс: Первый класс" и "Голодные игры", ждет первенца. Она и ее муж, американский арт-агент и директор картинной галереи, Кук Марони впервые станут родителями.