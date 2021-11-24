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среда, 24 ноября 2021 10:39

"Я всем надоела" - звезда "Голодных игр" в пикантных образах поделилась сложностями в карьере
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Американская актриса 31-летняя Дженнифер Лоуренс откровенно рассказала о популярности, любви и личных границах.

Беременная звезда "Голодных игр" приняла участие в фотосессии еще в августе. В сентябре объявила о том, что ждет первенца. После долгой паузы в съемках она вернулась на экраны в ленте "Не смотри вверх", над которым работала с голливудской кинозвездой Леонардо ди Каприо.

Лоуренс предстала в откровенных образах от Tom Ford, Hermes, Alessandro Dell'Acqua, Balenciaga Couture, Valentino Haute Couture. А на обложке позировала в полосатом свитере от Dior. Автором фотографий является Лаклан Бейли.

Актриса в начале разговора с изданием призналась, что нервничает.

"Я не говорила с миром вечность. И возвращаюсь сейчас, когда я имею все эти новые аксессуары (актриса имеет в виду свою беременность. - Gazeta.ua), добавленные в мою жизнь, которые я, очевидно, хочу защитить", - сказала она.

Американская актриса Дженнифер Лоуренс снялась для обложки глянца
Фото: Лаклан Бейли для издания Vanity Fair
Американская актриса Дженнифер Лоуренс снялась для обложки глянца
Американская актриса Дженнифер Лоуренс снялась для обложки глянца
Американская актриса Дженнифер Лоуренс снялась для обложки глянца
Американская актриса Дженнифер Лоуренс снялась для обложки глянца

До 2018 года Лоуренс была одной из самых высокооплачиваемых актрис в мире. Но ее последние четыре работы - фильмы "Пассажиры", "Мать", "Красный воробей" и "Темный Феникс" - подвергли критике.

"Я не давала то качество, которое должна была. Думаю, что я всем надоела. Я надоела себе. Я дошла до точки, в которой ничего не могла сделать правильно. Думаю, что большую часть своей жизни я нравилась людям. А потом я почувствовала, как достигла точки, где люди не были довольны только моим существованием", - рассказала актриса.

Звезда прокомментировала и разгоревшийся в 2014 году скандал вокруг нее. Тогда хакеры слили ее частные голые фото.

"Кто-нибудь может посмотреть на мое обнаженное тело без моего согласия, в любое время. Кто-то во Франции просто их опубликовал. Моя травма будет существовать всегда", - сказала она.

Лоуренс добавила, что она убегала от внимания на съемки.

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"У меня не было жизни. Внимание ко мне было настолько высоким, что съемки стали отличным побегом. Все относятся к вам нормально. Но вы выгораете. В конце концов, мне нужно было спрашивать себя, я говорю да, потому что хочу пойти на работу на следующий день? Или делаю это, потому что хочу снять этот фильм?", - прокомментировала звезда.

Американская актриса 31-летняя Дженнифер Лоуренс, которая стала популярной благодаря участию в фильмах "Люди Икс: Первый класс" и "Голодные игры", ждет первенца. Она и ее муж, американский арт-агент и директор картинной галереи, Кук Марони впервые станут родителями.

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