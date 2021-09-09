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четверг, 09 сентября 2021 11:28

Звезда "Голодных игр" впервые станет матерью

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Звезда &quot;Голодных игр&quot; впервые станет матерью
Дженнифер Лоуренс впервые станет матерью. Фото: Reuters

Американская актриса 31-летняя Дженнифер Лоуренс, которая стала популярной благодаря участию в фильмах "Люди Икс: Первый класс" и "Голодные игры", ждет первенца. Она и ее муж, американский арт-агент и директор картинной галереи, Кук Марони впервые станут родителями.

Эту новость подтвердил представитель звезды, пишет People.

Лоуренс за несколько лет до встречи с любимым постоянно повторяла в интервью, что мечтает о ребенке.

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Публикация от Jennifer Lawrence (@jlawthequeen)

"Я определенно хочу стать матерью. Я представляю, что у меня будут дети, и тогда моя жизнь будет казаться полной", - говорила актриса.

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О романе Лоуренс и Марони стало известно летом 2018 года. Пара тайно расписалась в сентябре 2019-го. А в октябре того же года стало известно о громкой свадьбе пары. Церемония бракосочетания прошла в старинном поместье Belcourt Castle, который стилизован под французский замок, в американском Ньюпорте. На свадьбу пришли около 150 гостей.

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