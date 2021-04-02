"Я родилась с маленьким носом" - Алина Гросу рассказала о пластических операциях

Зубов не делала и не удаляла комки Биша. Фото: instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу возмутилась из-за вопроса о пластических операциях.

Она часто слышит в свой адрес упреки в том, что делала пластику, сообщает "КП в Украине".

Гросу даже готова пройти детектор лжи, ведь устала от этих вопросов. Артистка утверждает, что ее нос всегда был маленький.

"Достали так, что хотелось бы даже на детекторе лжи уже ответить. Нож моего лица, груди, фигуры никогда не прикасался. Мне обидно и хочется кричать, что я этого не делала. Вообще пластику не особо понимаю. Я родилась с маленьким носом, все это видели, мне в детстве постоянно об этом говорили. Видимо, когда я какой-то период времени отсутствовала, все об этом забыли. Нос у меня всегда был небольшой", - говорит Гросу.

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Также она заверила, что зубов не делала и не удаляла комки Биша. А щечки, которые у нее были, просто несколько похудели.

По ее словам, фото проходят обработку и это отражается на внешнем виде.

"Но это не моя заслуга, за этим следит команда людей, видимо, они хотели сделать меня идеальной для аудитории. Но я не такая. Бывают моменты, когда худею, и у меня больше выделяются скулы", - сказала певица.

В Великобритании вырос спрос на пластические операции. Это произошло из-за частых видеозвонков. Люди начали наблюдать себя в экранах и им не понравилось свое отражение.