63-летняя мать Дана Балана ошеломила видом

Молдавская телеведущая, певица и мать артиста Дана Балана Людмила ошеломила молодым видом.

63-летняя знаменитость опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в коротком платье розового цвета с обнаженными плечами, засветив стройные подтянутые ножки.

Автор: instagram.com/ludmilabalan_tantiludmila 63-летняя Людмила Балан в коротком платье посветила ножками

В заметке артистка оставила стихотворение на молдавском языке.

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Фаны не сдержали своего восхищения от фигуры Людмилы. Пишут, что имеет безупречный вид. И сравнивают с украинской певицей Тиной Кароль.

"Это Тина через лет 30!", - говорится в комментарии.

Людмила Балан познакомилась с Тиной Кароль во время проекта "Голос страны-10". На шоу мать молдавского певца пришла с выступлением. После подошла к Тине и обняла ее. На вопрос, верит ли она в отношения ее сына с Тиной Кароль, Людмила заверила, что не знает, что будет дальше. Но на всякий случай подготовила украинскую свадебную песню.